Murales d’autore per i Rulli Frulli Un live painting colora la Stazione

Cervi a sei zampe, grandi animali che fluttuano, barche che navigano in un mondo a parte... Sono alcuni dei soggetti dei tre grandi murales che da qualche giorno hanno trasformato gli spazi esterni della stazione autocorriere di Finale, divenuta la Stazione Rulli Frulli. Con un lungo live painting, tre artisti del disegno e del colore hanno realizzato l’opera che ora si lascia ammirare in tutta la sua grandiosa bellezza: sono Michele Bernardi, illustratore e animatore, ‘storico’ artefice delle scenografie dei video e degli spettacoli della Banda Rulli Frulli, Davide Toffolo, cantante e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, fra i principali autori del fumetto contemporaneo, e Marco Gortana, in arte Marqusart, graffitista e street artist di Pordenone, direttore tecnico.

Il primo murale (sulle pareti della Stazione Bar & Cucina) si intitola "Al Fuoco" e rappresenta cervi in un lago, con una foresta in fiamme sullo sfondo. Il secondo (intitolato "Tutti e Nessuno", come il nuovo tour della banda) è stato realizzato invece sulla parete esterna della sala prove dei Rulli Frulli: una piccola barca di legno è raffigurata su una foresta nei toni del rosso e del nero. La terza opera, "Acquario", è nata sul lato posteriore della stazione: una balena sembra danzare tra gli alberi di un bosco colorato di verde e di arancione.

L’intero progetto è stato sostenuto dal Comune di Finale che si è fatto carico della spesa di acquisto dei materiali necessari: "Condividiamo la filosofia di questa iniziativa – spiega Elisa Cavallini, assessore alla cultura –. I Rulli Frulli rappresentano un mondo a colori, ricco di fantasia e di opportunità, ed è giusto che la loro casa possa avere queste sembianze". Gli ideatori dei murales comunque li considerano opere ancora (volutamente) incomplete che potranno essere arricchite da chi desideri dare il proprio contributo: "Non esistono confini o limiti – aggiunge Federico Alberghini, direttore dei Rulli Frulli – ed è giusto che anche questi spazi possano avere una loro evoluzione: ognuno ha qualcosa di prezioso da dire".

Per Federico Alberghini e per i Rulli Frulli domani sarà una giornata importante. Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica, in piazza Roma a Modena, il direttore della banda riceverà ufficialmente l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica che già gli era stata annunciata nelle scorse settimane. Interverrà il sindaco di Finale Claudio Poletti. "È un riconoscimento importantissimo che ricevo con profonda emozione ma che voglio condividere con tutti coloro che hanno creato il progetto Rulli Frulli e lo hanno fatto crescere – dice Alberghini –. Per questo, domani a Modena ci saremo tutti, e tutti insieme".

E infatti, al termine della cerimonia solenne, i Rulli Frulli terranno una loro esibizione proprio in piazza Roma, portando a tutti una musica carica di valori.

Stefano Marchetti