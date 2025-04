Murales e disegni nell’aula magna. Le scuole Fassi ricordano Arianna

Il seme della gentilezza lasciato da Arianna Giaroli, la 13enne morta tragicamente l’8 marzo 2024, ha iniziato a dare i suoi frutti. ‘Un filo dorato come un abbraccio’: questo il nome del progetto realizzato da una decina di alunni delle medie Fassi di Carpi per dare continuità all’iniziativa posta in essere lo scorso anno dai compagni di Arianna subito dopo la sua scomparsa. Ieri mattina, è stato inaugurato il nuovo allestimento dell’aula magna: accanto al murales che i suoi amici le hanno dedicato, ora ci sono altri disegni e simboli, ispirati ai valori che lei ha saputo trasmettere.

"Il seme che ha gettato Arianna - spiega la preside Chiara Penso - è una testimonianza di gentilezza, di bellezza interiore. I suoi talenti hanno avuto una continuazione nel progetto realizzato con alcuni ragazzi delle classi terze che hanno lavorato alla ‘riqualificazione’ dell’aula magna, per renderla un luogo in cui ‘stare bene’. Abbiamo condiviso il progetto con la famiglia di Arianna – prosegue la dirigente – partendo dal murales, e poi realizzando altri due pannelli, coinvolgendo gli studenti interessati ma soprattutto quelli che fanno più fatica a trovare una loro collocazione ed espressione all’interno della scuola".

Grazie all’educatore Gianluca Poggi, all’arte terapista Giuliana Notoli e al ‘mastro artigiano’ Fabio Sogari, i giovani sono stati guidati anche negli aspetti più pratici, come stuccare le pareti dell’aula.

"La sinergia ha consentito di dar voce a questi talenti che sarebbero rimasti nascosti, come ha testimoniato il nostro studente che ha scritto una poesia e che, senza questo percorso, non sarebbe mai riuscito a esprimere questa sua ricchezza interiore". Il seme di Arianna non finisce qui: il testimone passerà il prossimo anno ad altri ragazzi di terza "che desiderino esprimere se stessi all’interno degli ambienti della scuola perché, ricordiamo, questi ambienti non sono degli adulti ma sono dei ragazzi". "Ogni intervento sulle strutture scolastiche, sugli arredi, sugli spazi, come questo meritorio delle Fassi - aggiunge Giuliano Albarani assessore alla Scuola - è un passo in avanti nel far sì che le generazioni emergenti percepiscano la scuola come la loro casa, un luogo di cui prendersi cura, perché luogo che si prende cura di loro". m.s.c.