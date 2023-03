Muratori fotografata vicino al cartello pro aborto La Lega insorge, il Pd: "Messaggio travisato"

Nuove polemiche a Vignola tra Pd e Lega. "Casus belli", questa volta, la pubblicazione, sulla pagina Facebook del Comune, di una foto della sindaca Emilia Muratori che, alle spalle, aveva un cartello che riportava: "Né preti, né obiettori, più diritti e consultori. Aborto libero sicuro gratuito".

"Quel cartello – attacca il Pd di Vignola – a cui la sindaca peraltro dava le spalle, diventa un caso politico grazie alla Lega. Con la domanda di attualità presentata dal consigliere Pelloni nell’ultimo consiglio comunale, si è raggiunto un nuovo, infimo livello. Nonostante le organizzatrici abbiano pubblicamente denunciato che in Italia ogni due giorni viene uccisa una donna, spesso da un uomo che diceva di amarla, nessuna riflessione sul tema arriva dalla Lega. Pelloni afferma che la sindaca avrebbe fatto una foto eo un selfie davanti alla scritta ’né preti né obiettori’. Peccato che non esista né un selfie né una foto…anzi: il cartello è stato anch’esso travisato perché riportava una frase più articolata. Un testo che, seppur provocatorio, è teso a far riflettere sulla legge 194 (una legge dello Stato!). Come Pd Vignola, condanniamo con forza e ci dissociamo dall’esecrabile atteggiamento di Pelloni e del suo partito".

Replica il consigliere Simone Pelloni: "Il nuovo corso del Pd targato Elly Schlein è già realtà a Vignola. Si è trattato di una bieca strumentalizzazione di un evento per rilanciare slogan e principi che pongono preti e obiettori di coscienza come nemici da silenziare e da abbattere. E, cosa ancor più grave, il tutto è avvenuto col patrocinio del Comune".

m.ped.