Muri imbrattati vicino a Palazzo Barozzi. Centro deturpato

Si chiama via Belvedere, ma a ben…vedere forse oggi merita qualche riflessione e soprattutto un intervento. In pieno centro storico, infatti, lungo appunto questa via che si trova di fronte alla Rocca di Vignola e che costeggia Palazzo Boncompagni (noto anche come Palazzo Barozzi, in ragione del fatto che ospita la celebre scala a chiocciola del ’Vignola’), si è moltiplicato nelle ultime settimane lo stato di degrado, con scritte sui muri di Villa Leoni (soprattutto) e dello stesso Palazzo Barozzi (decisamente meno) dai contenuti molto spesso osceni e comunque ad alto potere deturpante. Ci sono intere porzioni di muro, su Villa Leoni, che sono sommerse dalle scritte, infissi compresi. Il problema è stato segnalato già da più cittadini, che chiedono un intervento per fare fronte a questa ferita nel cuore di Vignola. Si tratta infatti di una zona centralissima della città, che può facilmente vedere anche un turista in visita ai principali monumenti locali.

m.ped.