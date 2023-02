Modena, tappezza i muri di una scuola con le foto della ex compagna nuda

Foto esemplificativa

Modena, 11 febbraio 2023 – “Signora, volevo solo dirle che a scuola ci sono tanti manifesti che la ritraggono nuda. Sopra c’è il suo numero di telefono", le dicevano. L’ha picchiata, maltrattata, umiliata in ogni modo ed è arrivato addirittura a riempire la scuola elementare della figlioletta con i manifesti che la ritraevano senza veli.

È stato incardinato ieri il processo con rito abbreviato per un 38enne residente nella bassa modenese. La discussione è prevista per il 12 maggio. L’uomo, un operaio, è accusato di maltrattamenti e stalking e ora è ristretto ai domiciliari a seguito dell’aggravamento della misura cautelare. Infatti, nonostante fosse sottoposto ad allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla vittima l’imputato si sarebbe presentato più volte sotto casa della ex compagna di 34 anni, pedinandola.

I fatti, per quanto riguarda i maltrattamenti, risalgono al 2020 mentre le contestazioni di stalking al 2022, ovvero al termine della relazione. Tutto ha inizio quando la donna, dopo essere stata picchiata, trova il coraggio di sporgere denuncia nei confronti del convivente e padre della sua bambina. L’uomo, però, poco tempo dopo la convince del fatto che sarebbe cambiato e la costringe a rimettere la querela. La vittima, però, fa presente all’ex di non avere comunque intenzione di riprendere la relazione e, a quel punto, la situazione degenera. L’imputato, infatti, inizia a entrare nell’abitazione della vittima a qualsiasi ora, le ruba il telefonino e pubblica le chat private della donna sui social network con tanto di insulti e, non contento, a ottobre dello scorso anno tappezza appunto la scuola della figlioletta con le immagini della donna senza veli. L’imputato scrive sui cartelloni pure il numero di telefono della ex compagna, che inizia a essere perseguitata anche da telefonate di ragazzini. Ieri, attraverso il legale di fiducia Samantha Amodio la 34enne si è costituita parte civile al processo al pari dei propri genitori che, a loro volta, avrebbero, secondo le accuse, subito aggressioni verbali e danneggiamenti.