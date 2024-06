Muse e Madri di Serena Dandini: "Le grandi donne, le mie ispiratrici"

Un ‘ripassino’ su dove veniamo, chi siamo e soprattutto dove non vogliamo tornare. Questi gli ingredienti di ‘Muse e Madri’, l’incontro con Serena Dandini, in programma stasera alle 21 alla Casa Pavarotti, area concerti, a Modena, nell’ambito della rassegna ‘Musica Maestro!’, inclusa nel ‘Belcanto Modena Festival’. Dandini, fra le autrici che più hanno sperimentato e innovato il linguaggio comico e satirico, ideatrice, autrice e conduttrice di programmi televisivi che sono entrati nell’immaginario e nel cuore del grande pubblico, dedica la serata alle conquiste delle donne e al loro cammino verso la piena emancipazione. Un piccolo irresistibile ‘bignami’ - tratto del suo ultimo libro, ‘La vendetta delle muse’ (HarperCollins) - che spazia dall’eredità delle 21 tenaci Madri Costituenti fino alle voci del nostro tempo, punteggiato dalle letture ad alta voce di Orsetta de Rossi e moderato da Annalisa Corrado.

‘Muse e Madri’: chi sono?

"Sono quelle che mi hanno ispirato, quelle che hanno illuminato artisti e uomini celebri, ma che ho scoperto avere avuto delle vite molto più interessanti dei compagni, come Gala Eluard Dalì. Altre sono donne che hanno superato i mariti, penso a Colette, grandissima scrittrice che ha rotto tutti i tabù, compiendo la vendetta da sola. Ancora, Artemisia Gentileschi e la sua vicenda drammatica, ma anche grande imprenditrice di se stessa, Anita Garibaldi, Sophie Germain e le altre scienziate espropriate dai colleghi maschi, fino a Eve Babitz, che fu musa di artisti e rockstar e grande scrittrice, a Gala, che fece del ‘musismo’ un’arte".

…e Madri…

"Le 21 Madri Costituenti: il 25 giugno 1946 si riunì per la prima volta l’Assemblea Costituente e ben 21 donne entrano a far parte di quel gruppo di eletti. Parleremo di queste donne pioniere, coraggiose che hanno scritto per noi la Costituzione, sfidando i pregiudizi. Una tra tutte, Teresa Mattei, eletta a solio 25 anni, è stata la più giovane tra tutti i costituenti".

Una sua musa attuale?

"Michela Murgia, cui ho anche dedicato il libro. Ci ha lasciato per fortuna tante parole meravigliose e coraggiose per interpretare la nostra contemporaneità così difficile. La ‘colloco’ nella lista delle muse ‘pasionarie’, termine che però è pericoloso: non a caso la Treccani alla voce ‘pasionaria’ suggerisce come definizione: ‘Rivoluzionaria appassionata e tenace, ma anche fanatica e invasata’. Simbolico questo".

