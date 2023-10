Musei aperti e visite guidate per tutto il giorno

Come ogni prima domenica del mese, oggi a Carpi i musei e le istituzioni culturali della città saranno aperti ad ingresso gratuito. Previste anche iniziative e visite guidate. A Palazzo dei Pio (foto) la mostra ’Emilio Isgrò – Sillogismo del cavallo’ è aperta dalle 10 alle 18 con visita guidata (gratuita su prenotazione) in programma alle ore 16. Stessi orari di apertura per la Biennale della Xilografia. Aperto anche il piano terra della Biblioteca comunale ’Loria’ nel pomeriggio dalle 15 alle 19.