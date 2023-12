Musei diocesani . Torna l’iniziativa 2x1 in Duomo e a Nonantola: "Sono tesori d’arte"

Al via l’iniziativa nei Musei del Duomo di Modena e nel Museo Benedettino di Nonantola. Un’occasione per favorire la conoscenza del patrimonio culturale diocesano. Torna l’iniziativa "2x1: A Natale il museo ti regala il Museo" presso i Musei del Duomo di Modena e il Museo benedettino e diocesano di Nonantola. Fino al al 28 gennaio 2024, a tutti coloro che visiteranno uno dei due Musei – pagando il regolare biglietto – verrà consegnato un coupon d’ingresso omaggio per il secondo Museo. Il coupon potrà essere consegnato alla biglietteria ed è valido per tutto il periodo dell’offerta. In questo modo, con un unico biglietto si potranno visitare entrambi i luoghi (anche in giornate diverse).

L’iniziativa è finalizzata a favorire la conoscenza di questi due importanti musei dell’Arcidiocesi, accomunati da molti aspetti: il principale è quello di trovarsi accanto a due splendidi esempi di basiliche romaniche – il Duomo, la grande cattedrale, e l’Abbazia, il glorioso monastero – e di esporne i tesori risalenti all’alto Medioevo.

Nei Musei del Duomo sono esposti, fra gli altri, il rarissimo Altarolo (XII secolo) e l’antico corredo del patrono San Geminiano, la Relatio (il codice che racconta l’edificazione del Duomo), gli arazzi cinquecenteschi con Storie dell’Antico testamento e, nella sezione lapidaria, le celebri “metope”. Al secondo piano, si può apprezzare il nuovo percorso didattico multimediale e interattivo.

Al Museo benedettino e diocesano di Nonantola si ammirano invece i codici miniati di epoca medievale, la Stauroteca bizantina, gli antichi tessuti e preziosi reliquiari del Tesoro abbaziale, il grande Polittico quattrocentesco, le pergamene “firmate” dall’imperatore Carlo Magno e dalla Contessa Matilde di Canossa. Per entrambi i Musei vige l’orario normale, eccezion fatta per le ricorrenze natalizie. I Musei del Duomo aprono da martedì a venerdì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Saranno chiusi domenica 24, lunedì 25, martedì 26, domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio. Il Museo Benedettino e diocesano apre invece il mattino (dalle 9.30 alle 12.30) da martedì a domenica e da venerdì a domenica anche nei pomeriggi (dalle 14.30 alle 18). Il Museo sarà chiuso domenica 24, lunedì 25 e domenica 31 dicembre. Invece, martedì 26 dicembre, lunedì 1° e sabato 6 gennaio il Museo sarà visitabile nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.

Entrambe le biglietterie chiudono mezz’ora prima della fine dei turni.