"Museo al deportato luogo di riflessione"

Momenti di riflessione e commozione, ieri mattina, alla cerimonia per i cinquant’anni del Museo Monumento al Deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti. Alla cerimonia hanno parteciperanno il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, l’architetto Anna Steiner, figlia di Albe e Lica, gli artisti che curarono la selezione dei reperti e l’allestimento del Museo, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli e il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti. "Luoghi come il campo di Fossoli e il Museo del Deportato di Carpi – ha affermato Paolo Gentiloni – devono essere un monito. La guerra ritorna in Europa, con l’invasione russa dell’Ucraina, si rivedono scene incredibili di ebrei cacciati casa per casa. Bisogna essere molto attivi per impedire che questi momenti di tensione producano un’escalation". "Fossoli – ha proseguito il presidente della Fondazione Castagnetti – è un luogo di memoria della storia dell’Europa e noi abbiamo voluto che l’Europa prendesse consapevolezza di questo scrigno di dolore e di sapienza a cui dobbiamo attingere". Commovente l’intervento di Anna Steiner che ha ripercorso il ‘dietro’ le quinte del lavoro dei genitori e che era presente il 14 ottobre 1973, data di inaugurazione del Museo, proseguendo poi lei stessa l’opera di sistemazione della struttura sotto la ‘supervisione’ della madre. "Siamo depositari della memoria – ha affermato l’architetto Steiner –. Fino a che mamma ha potuto (è morta nel 2008 a 93 anni, ndr) l’ho accompagnata agli incontri dove rendeva la sua testimonianza. Una testimonianza ‘rara’, in quanto rappresentava due persecuzioni, quella ebraicarazziale e quella politica". Figlia di Albe e Lica Steiner, e pronipote di Giacomo Matteotti, "mio padre era suo nipote", ha definito il Museo come un luogo di "riflessione, approfondimento, attenzione. Queste sono le sensazioni che l’architettura del Museo vuole comunicare. Capire i drammi del passato alla luce però della frase del poeta tedesco Bertold Brecht: ‘Il grembo da cui nacque è ancor fecondo’. Parole che vogliono metterci in guardia in quanto il male non è stato debellato e può ripetersi, come la guerre attuali stanno stanno dimostrando".