Museo Chiarli, 165 anni di storia: "Raccontiamo il ruolo del vetro nell’esaltazione del Lambrusco"

Tutto ha origine nel 1860 nel cuore di Modena, all’Osteria l’Artigliere tra via della Cerca e via del Voltone, dove Cleto Chiarli getta il primo seme di un’attività che nel giro di qualche decennio, dalla mescita passerà alla produzione, cambiando più volte sede, mettendo a frutto le potenzialità del Lambrusco in bottiglia, che a fine Ottocento raggiungerà una produzione di 100mila bottiglie all’anno.

Una famiglia votata al territorio che anche attraverso i successori di Cleto saprà dimostrare visione e dedizione nel promuovere una delle eccellenze dell’agroalimentare modenese. Chiarli è la più antica azienda vinicola dell’Emilia Romagna, la prima a esportare fuori dai confini nazionali, con un esteso palmares di riconoscimenti, tra cui la Mention Honorable, all’Expo di Parigi del 1900, cruciale nel gettare le basi per la nascita delle Doc e del Consorzio dei Lambruschi Modenesi.

E ora mentre il brand compie 165 anni e si affaccia la quinta generazione, la nascita della Galleria Chiarli a Castelvetro, nella Tenuta Cialdini, è un nuovo passo verso la consapevolezza che il Lambrusco è portatore dei valori di un territorio.

Una collezione di vetri e bottiglie pregiate, insieme a documenti, volumi, oggetti, diplomi, attestati, menzioni, riconoscimenti, medaglie, ora raccolti nella Galleria Chiarli, che è parte dell’"Archivio Chiarli" un ancor più esteso e prezioso giacimento, riconosciuto nel ’Registro delle Imprese Storiche’. Oltre seicento pezzi rari che raccontano il lungo cammino della Chiarli.

Si inizia con una sezione che raccoglie antichi e rari oggetti in vetro soffiato realizzati nel Ducato Estense dal XVII al XIX secolo da Maestranze originarie di Altare di Monferrato e ci collegano direttamente alla quotidianità di un lontano passato.

Poi un raro documento della prima metà del XIX secolo che ci ricorda le oltre ottanta trattorie, osterie e locande, che punteggiavano il centro di Modena. E un prezioso ricettario di casa Chiarli della fine dell’Ottocento.

In mostra anche la bottiglia che sancisce il passaggio dal legno al vetro; la rarissima ’English Bottle’ in vetro scuro creata nel 1652 che, per la sua robustezza, consentì di eliminare definitivamente le millenarie difficoltà legate al trasporto del vino fino ad allora effettuato in botti di legno e, prima, in anfore.

"Al destino del vino Lambrusco e della Cleto Chiarli, attiva da più di un secolo e mezzo – sottolinea Anselmo Chiarli, – ha contribuito in maniera determinante il potere trasformativo del vetro. Il museo mette in luce il ruolo cruciale che le robuste bottiglie di vetro hanno svolto nell’elevare il Lambrusco da vino fermo a vino frizzante, famoso in tutto il mondo. La rara collezione di vetri modenesi soffiati a mano, oggi in mostra, racconta l’arte e l’innovazione antecedenti alla creazione di bottiglie capaci di resistere alle bollicine del Lambrusco frizzante".