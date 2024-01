Museo Civico, tesoro da restaurare: "Calessino simbolo di un’epoca. Conserveremo il suo valore storico"

Un restauro a ’porte aperte’, un cantiere a vista per coinvolgere i visitatori negli importanti interventi di risanamento su una delle opere più importanti del Museo Civico di Modena.

Questo weekend e nei primi giorni della prossima settimana, il pubblico modenese potrà gratuitamente assistere ai lavori per il recupero dei finimenti in cuoio dell’imponente e maestoso calessino del ‘700 realizzato dall’intagliatore parmense Antonio del Buttero.

A occuparsi dell’intervento certosino è la restauratrice Federica Romagnoli.

Dottoressa, in che cosa consiste il suo lavoro di restauro?

"Dovremo operare un restauro di tipo conservativo, dove si andrà soprattutto ad intervenire sulle cinghie, che sono quelle originali del sediolo, cercando di risanare i danneggiamenti strutturali del cuoio, che sono tanti: rotture, sollevamenti, parziale lesione dei finimenti. Per questo punteremo a preservare il più possibile l’integrità dell’oggetto senza alterarne la natura (con il minor apporto di materiale possibile), cercando di correggere i danneggiamenti strutturali. Noi addetti ai lavori lo chiamiamo ’minimo intervento’: pulizia e risanamento dell’opera, senza alcun tipo di aggiunta".

Come mai questo restauro è così importante per Modena?

"Proprio per l’oggetto in sé, che ha un valore storico ed artistico: da una parte per la figura dell’artigiano che l’ha composto, Antonio del Buttero, che lavorava su commissione per i nobili provenienti dalle zone della nostra provincia, dall’altra perché è un oggetto di pregevole fattura: un legno decorato con intagli dorati. Siamo di fronte ad un calessino raffinatissimo".

E quale valore aveva questo calessino?

"Un valore molto importante, dal momento che quest’opera getta luce sull’uso settecentesco e ottocentesco del sediolo, sia per le passeggiate che per le corse, da parte dei nobili. Pensi

che fino all’800 tutta la zona di Modena era circondata da mura percorribili in carrozza e dunque anche da calessini di questo tipo, dove un palafreniere guidava il cavallo attraverso le stesse briglie di cuoio sulle quali oggi inizierò i lavori di restauro".

Soddisfatta dall’andamento dei lavori e dall’affluenza dei visitatori – ieri arrivati appositamente anche da Torino –, Cristina Stefani, curatrice delle mostre del Museo Civico modenese, preannuncia nuove aperture al pubblico per altri ’restauri a vista’: "Abbiamo appena concluso un altro cantiere di restauro, aperto a tutti, su due dipinti di Girolamo Comi, e ce ne saranno altri prossimamente.

Il lavoro di oggi (ieri, ndr) della dottoressa Romagnoli ha raccolto un grande interesse da parte del pubblico che è venuto ad assistere ai lavori, un pubblico interessato e curioso di vedere il modus operandi con cui a questa bellissima opera viene data una ’seconda vita’. Il nostro obiettivo è di rendere il museo sempre più vivo e dinamico".