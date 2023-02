Museo del Balsamico, lavori di manutenzione

Inizieranno in primavera i lavori di manutenzione straordinaria nella copertura della terrazza di Villa Fabriani, sede del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "L’intervento è necessario per eliminare le infiltrazioni d’acqua con la sistemazione del vecchio pavimento oltre alla collocazione di pannelli termoisolanti. L’importo dei lavori sarà di circa 32.000 euro". Aggiunge il sindaco, Umberto Costantini: "Essere la capitale dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena è un ruolo che onora tutto il nostro paese; per questo da tanti anni ospitiamo all’interno di Villa Fabriani, una villa comunale, il Museo del Balsamico Tradizionale. Con questo intervento vogliamo sostenere quanti lavorano con grande generosità per diffondere nel mondo la cultura balsamica".