Museo della Salumeria. Festa del decennale

Risale al 1661 l’editto emanato dal cardinal Farnese, che regolava la produzione di mortadella a Bologna. Proprio quel documento è ora custodito all’interno del Musa, il primo museo della Salumeria in Italia creato da Villani, aperto dal 2013 a Castelnuovo Rangone. Giovedì sera, per celebrare i dieci anni del museo è stata organizzata una cena stellata, ideata da due chef d’eccezione, Isa Mazzocchi - insignita del Premio Michelin Donna Chef by Veuve Cliquot - e Andrea Incerti Vezzani. "Con questo museo abbiamo voluto fissare il passato – ha spiegato l’ad Giuseppe Villani – un po’ per la paura del futuro, un po’ per il coraggio. Abbiamo voluto rappresentare i prodotti della salumeria ma anche raccontare la storia della nostra famiglia".