Museo Villani celebra vini e salumi

Sabato 28 ottobre alle 16, al Museo della Salumeria Villani, si celebrano due eccellenze dell’enogastronomia italiana: il prosciutto crudo e il vino, in collaborazione con la Fattoria Moretto, produttrice di Lambrusco Grasparossa delle colline di Castelvetro. Un esperto cantiniere dei prosciutti svelerà le tecniche utilizzate per creare i prelibati crudi di Parma e di San Daniele, dalla salagione fino alla stagionatura. Si proseguirà poi col laboratorio sui prosciutti crudi e la degustazione di salumi abbinata ai lambruschi di Fattoria Moretto. Per informazioni e prenotazioni si può contattare Modenatur allo 059 203 2660 o il Museo della Salumeria Villani (www.museodellasalumeria.it).