’Music is the Best’, tappa all’Off

Ultimo appunto con le selezioni di ‘Music is the Best’, la seconda edizione del concorso di scouting ideato da Panico Concerti con il sostegno dalla Regione Emilia-Romagna, finalizzato ad amplificare la voce delle realtà musicali emergenti e portare sul palco la musica più fresca e interessante. Stasera alle 21.30, all’Off di Modena, si esibiranno Provinciale (Parma), Antartica (Vicenza), Le Nora (Milano) e Lazzarone (Verona). Durante i vari live, in cui si sono in complesso esibiti 24 artisti, una giuria tecnica ha espresso una valutazione per selezionare gli otto nomi che accederanno alla semifinale. Per loro arriverà un periodo di formazione in collaborazione con professionisti del mondo della musica e potranno registrare un brano in studio. Le otto tracce verranno poi raccolte in una compilation digitale che verrà lanciata su Needn’t, l’etichetta figlia di Panico e sorella minore della storica Trovarobato. In seguito alla pubblicazione, una giuria selezionerà solo quattro progetti che passeranno alla finale, in calendario l’11 maggio sul palco del Locomotiv Club di Bologna. Tra loro saranno scelti i due vincitori di ‘Music is the Best 2023’, nella prima edizione conquistata da Clemente Guidi e Pipia. Ai due vincenti spetterà un riconoscimento pari a 5.000 euro da investire per la produzione e la promozione del proprio progetto discografico, e due Premi Speciali dai media partner del progetto: Rockit e Foresta Academy. In questa edizione non ci sono stati limiti geografici e hanno partecipato artisti provenienti da ogni parte d’Italia, non solo residenti in Emilia Romagna. Sul palco dai collettivi di hip hop sperimentale con influenze jazz ai cantautori ispirati alla vecchia scuola, dalle sonorità pop a quelle underground, passando per la musica elettronica e i ritmi lo-fi e indie.

Maria Silvia Cabri