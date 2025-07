Musica a Casa Pavarotti: "Vi porto alla riscoperta di McCartney e i Beatles"

"La musica dei Beatles è immortale e tramandare la loro memoria è una cosa che mi sta molto a cuore". Con queste premesse, Gianmarco Tognazzi e il Trio Saverio Mercadante porteranno in scena, stasera alle 21, ‘Paul McCartney e i Beatles, due leggende’, nell’ambito della rassegna ‘Musica Maestro!’, nell’area concerto di Casa Pavarotti a Modena.

Tognazzi, come è strutturato lo spettacolo?

"La leggenda e la parabola dei Beatles rivive nel mio racconto, mentre do voce all’autobiografia di Paul McCartney. Il tutto è alternato dall’intervento musicale del Trio Saverio Mercadante che propone alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate per clarinetto, pianoforte e chitarra, al fine di condurre il pubblico in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles".

Un ‘semplice’ reading o qualcosa di più personale?

"Nello spettacolo, come Paul, mi soffermo sui rapporti interpersonali, oltre che sui successi individuali e di gruppo, con ricordi e aneddoti divertenti. Non è un semplice reading: nell’interpretare un ruolo, così come una canzone, è inevitabile una sorta di ‘immedesimazione’ e ci sono molti parallelismi tra le esperienze di una vita d’artista, nelle dinamiche del mondo della musica come nel teatro e nel cinema".

Perché ha scelto di portare in scena i Beatles?

"È un modo per fare riscoprire la memoria. I Beatles sono le basi, non si possono non conoscere. Sono la base di un cambiamento sociale, tutto parte da lì. La mia generazione è stata quella degli anni Ottanta, i fenomeni dell’epoca erano i Duran Duran e gli Spandau Ballett, che furono comunque il frutto di un cambiamento iniziato con i Beatles. Non possiamo non sapere la storia. La memoria serve a conoscere il passato, valutare meglio il presente e anche vedere il futuro. Le generazioni di oggi sanno chi erano i Beatles, ma perché sono un’icona, il nostro obiettivo è andare oltre l’amarcord".

Il ‘divorzio’ tra John Lennon e Paul McCartney ha diviso il mondo e ancora fa discutere…

"Il tutto, come è noto, è derivato da un disequilibrio che si è verificato quando Lennon ha incontrato Yoko Ono. Dopo dieci anni, hanno avvertito l’esigenza di sciogliersi; ci sono gruppi famosi italiani che lo hanno fatto dopo pochi anni. La scomparsa di John Lennon ha cambiato tutto: ci sarebbe potuta essere una reunion oppure le cose sarebbero degenerate ulteriormente? Paul ne parla con molto affetto e rammarico. Ma questo è il suo punto di vista. Occorrerebbe sentirli entrambi".

Intende dire che ci sarà uno spettacolo in cui darà voce a John Lennon?

"Probabile".