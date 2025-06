Musica, arte e tradizione. A Novi l’AiaFolkFestival, nove giorni di eventi

‘Restiamo umani’ è il titolo della 17ª edizione l’AiaFolkFestival, l’evento culturale organizzato dal Coro Mondine di Novi, che da sabato fino a domenica 29 giugno animerà Novi di Modena con nove giorni di musica, letteratura, teatro e arte. Come spiega Manuela Rossi, presidente del Coro Mondine, "‘Restiamo umani’ non è solo il titolo di questa edizione, ma un manifesto culturale che attraversa tutti gli eventi in programma. In un mondo sempre più frammentato, il nostro festival vuole essere un ponte di connessione tra persone, storie e tradizioni". Il programma, ricco e variegato, spazia dalla world music al gospel, dal folk al teatro di narrazione, alla letteratura e l’arte contemporanea. Diego Zanotti, responsabile dell’organizzazione, evidenzia i momenti più significativi: "Siamo orgogliosi di ospitare Saverio Tommasi, giornalista per Fanpage.it, scrittore e presidente di Sheep Italia e della rinnovata collaborazione tra il Coro Mondine e la Società Filarmonica Novese che esibiranno insieme al Parco della Resistenza, confermando il forte legame tra le realtà culturali del nostro territorio. Un altro momento clou sarà il concerto di Lavinia Mancusi ‘¡REVOLUCIONARIA! Non si può fare una rivoluzione senza cantare’. La chiusura sarà affidata alla simpatia travolgente di Maria Pia Timo con ‘La Romagnola biondo zabaione’ e al concerto finale di Amara con il suo ‘Amara Live Tour 2025’".

La parte artistica è rappresentata da ‘RamificAZIONI – UrbanLandArt’, giunto alla 5ª edizione, che, come spiega Carlo Moretti, coordinatore artistico del progetto, "rappresenta l’evoluzione contemporanea del nostro festival, un dialogo tra tradizione e innovazione attraverso installazioni artistiche che trasformano gli spazi urbani. Quest’anno le opere si svilupperanno nei Giardini della Parrocchia di San Michele Arcangelo". Sabato si inaugura proprio con ‘RamificAZIONI’ e il laboratorio di Raku ‘I fuochi di San Giovanni’, per proseguire con il Festivalino letterario, con Pietro Marmiroli che presenta ‘Sono qui per le amarene’ di Anna Prandi e la serata musicale con il Progetto Parthenias che si esibirà in ‘Siren Tour’. Tra gli altri appuntamenti da non perdere: il concerto del Modena Gospel Chorus, serata in memoria di don Ivano Zanoni, lo spettacolo ‘Storie invisibili - racconti di donne invincibili’, narrate da Maria Giulia Campioli e a la presentazione del libro ‘Oltre l’abisso’ di Elisabetta Tagliati.

Maria Silvia Cabri