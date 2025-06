Musica barocca nel cortile del palazzo dei Pio

È un concerto barocco a dare vita stasera, alla Festa internazionale della Musica che si celebra in oltre 120 nazioni ogni anno, in occasione del solstizio d’estate. Alle 21.15, a Palazzo dei Pio, a ingresso libero, l’ensemble Modo Antiquo diretto da Federico Maria Sardelli esegue il concerto-reading ‘Il volto di Vivaldi’, ispirato al dipinto ‘Concerto in casa Lazzari’ esposto nella mostra ‘Nella cornice’ in corso a Palazzo. Direttore d’orchestra, compositore, flautista, musicologo, pittore e scrittore, Federico Maria Sardelli nello spettacolo propone un’investigazione critica e curiosa sul vero volto del grande musicista veneziano.