Musica, cinema e spettacoli: 30 eventi per tutti

Una rassegna di 30 appuntamenti è la risposta di Mirandola alle tante iniziative estive promosse nel modenese. Dal 10 giugno al 31 luglio, va in scena "Estate a Mirandola 2025", serate all’insegna di musica, spettacolo, cinema da trascorrere sotto le stelle per animare il centro cittadino e le frazioni con eventi gratuiti.

"Estate a Mirandola rappresenta per questa amministrazione molto più di una rassegna estiva: si tratta – afferma l’assessora alla Cultura Marina Marchi - di un progetto culturale pensato per tutta la comunità, coinvolgendo realtà locali, artisti nazionali e cittadini di ogni età. Un viaggio collettivo attraverso musica, cinema e storie di chi il mondo lo osserva, lo racconta, lo condivide". Col suo programma, affidato a Radio Pico Mirandola, con regia organizzativa a carico dei servizi comunali e un investimento complessivo di oltre 61.000 euro, l’"Estate a Mirandola", attiva ininterrottamente dal 2020, si conferma come uno dei principali appuntamenti estivi della provincia di Modena, capace di intrecciare la valorizzazione del territorio con l’eccellenza artistica e la partecipazione attiva della comunità.

Dal 10 al 17 giugno nella cornice del chiostro del polo culturale Il Pico sarà ospitato il Festival della Musica, 11 serate tra musica, danza, teatro e letteratura. Il Festival della Musica sarà il cuore pulsante di questo primo mese, con una programmazione che spazia dalla musica classica a quella moderna, dalla canzone d’autore alla coralità, senza tralasciare momenti di socialità e riflessione culturale. Tra gli appuntamenti: "Strauss&Satie" (10 giugno); "Made in Italy w/ Strings" diretto da Gianni Vancini (16 giugno); "Fantasia" con musiche Disney (18 giugno); omaggio cinematografico a Morricone, Rota e Williams a lume di candela (25 giugno).

A luglio la manifestazione si trasferisce al parco dell’ex Cassa di Risparmio con 18 appuntamenti, "Cinema e Racconti di Viaggio al Parco", che si snodano attraverso 10 proiezioni, 5 incontri di racconti di viaggio e 3 eventi speciali, tra cui il concerto gospel del progetto regionale Aerco (18 luglio) e lo spettacolo teatrale "L’Agnese va a morire" (13 luglio).

Alberto Greco