Musica classica, jazz e barocca Tanti concerti per la Festa europea

Classica, jazz o pop, barocca o contemporanea, rock o alternativa. Quanti volti ha la musica? Il primo giorno d’estate è l’ideale per festeggiarla, in tutte le sue forme. E a Modena, per la Festa europea della musica, stasera saranno alla ribalta ottanta musicisti, con 26 concerti in 14 luoghi. Già dalle 19 inizierà a muoversi in città il ’Music truck’, un furgone attrezzato con un palco tecnologico su cui suoneranno i giovani del Conservatorio Vecchi Tonelli: in piazza Torre ascolteremo il duo chitarristico composto da Samuele Pini Ugolini e Giamarco Varotto, poi il Modena Trumpet Ensemble che alle 21 si sposterà ai Giardini con il trio di clarinettisti formato da Alessandro Pecchi, Irina Tapu e Francesco Borsari.

Alle 21.15, per il concerto ’Un’Alma innamorata’, con musiche fra Sei e Settecento (proposto dal festival Grandezze & Meraviglie), si aprirà eccezionalmente il giardino interno dell’Archivio di Stato in corso Cavour 21: protagonisti il soprano Maria Parolini e l’ensemble Vicetia Musicalis. Un’altra novità è ’Il Soffio Celeste’, un’esperienza immersiva a cura dell’associazione Amici dell’organo J. S Bach: verremo accompagnati a scoprire i due grandi organi della cattedrale, con turni di visita alle 19, 19.45, 20.30 e 21.15.

Nel cortile dei Musei del Duomo, il teatro Comunale, in collaborazione con la Basilica Metropolitana, nell’ambito di Modena Città del Belcanto, alle 21 presenterà ’La lirica nel cuore’: il soprano Ille Saar e il tenore Park Jaebeom, con la pianista Elisa Montipò, eseguiranno pagine dal melodramma romantico italiano.

Il chiostro del complesso Santa Chiara, in via de’ Correggi, alle 21 accoglierà il concerto di Mariana Valdés e Yolanda Sanz, ukulele e soprano, a cura di Gioventù musicale italiana: un incontro fra brani italiani, musiche tradizionali messicane e ritmi latini. Nel chiostro di Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande, alle 21.15 gli Amici del Jazz (insieme a Biblioteca Delfini e Fondazione Modena Arti Visive) proporranno il jazz dell’Andrea Burani Organ trio. In piazza XX settembre, con Modenamoremio, canterà Alberto Conti, mentre nella chiesa di San Pietro la corale Gazzotti presenterà il concerto ’Variis Linguis’. E al teatro Tempio di viale Caduti in Guerra, ’Sole donne’, un viaggio tra i volti delle donne e le canzoni di Gus Savino dedicate all’universo femminile. L’intero programma è sul sito del Centro Musica, www.musicplus.it

