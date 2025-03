Musica contro l’odio. Storie di riscatto

"Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze…". La musica è un’arma potente contro bullismo e cyberbullismo. Artisti come Mengoni, Revman e Alfa hanno trasformato le loro esperienze in canzoni che parlano di fragilità e riscatto, denunciando l’odio subito. Revman, cantante e poliziotto di professione, nel suo ultimo brano, Legittima difesa, ha raccontato le critiche feroci subite; Alfa porta nei suoi concerti la Panchina gialla di Helpis, simbolo di ascolto e supporto, mentre Mengoni ha spesso affrontato a più livelli il tema dell’accettazione di sè. Anche Lucio Corsi, con la sua poetica surreale, lancia messaggi profondi: "La luna senza buche è una fregatura", canta, ricordando che le imperfezioni non sono difetti, ma segni distintivi. Le loro canzoni non sono solo melodie, ma veri manifesti contro l’odio, capaci di dare voce a chi si sente solo. Anche la musica insegna che la diversità è ricchezza, non un motivo per essere attaccati.

Martina Marchi e Anna Zaniboni, classe 2^E