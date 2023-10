Musica da ascoltare e scoprire. Il Rigoletto e l’omaggio a Caruso. Flauto Magico e bande giovanili

E chi l’ha detto che le domeniche d’autunno sono noiose? A Modena e provincia anche oggi c’è tanta (buona) musica da ascoltare e soprattutto da scoprire. Ecco un panorama degli appuntamenti. Il grande baritono Leo Nucci, straordinario e insuperabile interprete di Rigoletto, sarà l’ospite d’onore del concerto "Sulle ali del canto", oggi alle 16.30 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri. Protagonisti dell’evento saranno il soprano Scilla Cristiano e i tenori Samuele Bellingeri e Giorgio Pederzoli che, accompagnati dal maestro Luca Saltini, interpreteranno alcune fra le arie più amate. Alla ribalta anche il coro Ghirlandina, così come la cantante Ambra Borelli che offrirà un ricordo di Lucio Battisti. Saranno assegnati alcuni premi dello scultore modenese Tomaso Bonantini.

Pomeriggio di lirica sempre oggi alle 16 anche presso il Centro sociale anziani e orti (via Panni 202), per iniziativa dell’associazione Mario Del Monaco. Accompagnati al pianoforte da Paola Del Verme, si esibiranno il soprano Serena Daolio, il mezzosoprano Maria Rosaria Bosco, il tenore Alessandro Goldoni e il baritono Marzio Giossi. E sarà tutto dedicato a Enrico Caruso, nel 150° anniversario della nascita, il recital di oggi alle 18 all’auditorium Beccaria (via Razzaboni 80), per iniziativa dell’associazione Actea, con la partecipazione dei tenori Gianni Coletta (nella foto) e Jacopo Pesiri, la voce narrante di Eddy Lovaglio e il maestro Roberto Barrali al pianoforte. Caruso, il tenore per eccellenza, fu ambasciatore nel mondo del repertorio dell’opera lirica italiana e della canzone napoletana. Da precursore – seguito poi da Mario Lanza e da Luciano Pavarotti – seppe portarel’opera al di fuori dei teatri e rese popolare la lirica. L’omaggio di oggi intreccerà romanze d’opera, canzoni napoletane, arie da camera di Tosti, e naturalmente la celeberrima "Caruso" di Lucio Dalla.

Come abbiamo già annunciato, oggi alle 18 alla chiesa di San Carlo viene presentato "Il Flauto Magico" di Mozart in una nuova produzione a cura del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, con i cantanti provenienti dai corsi di canto di Maria Pia Ionata e Katya Lytting, l’orchestra del Vecchi Tonelli diretta da Mario Sollazzo e il coro Musica Sacra guidato da Daniele Bononcini. La regia di Lorenzo Profita si avvale delle suggestive proiezioni video create da Jacopo Veroni. E all’auditorium Levi Montalcini di Mirandola, sempre oggi alle 17 la Banda giovanile ‘John Lennon’ della Scuola di musica Andreoli festeggerà i suoi 25 anni: insieme ai giovani musicisti e al direttore Mirco Besutti saliranno sul palco due ex allievi e oggi musicisti di fama internazionale, Roberto Rossi, prima tromba dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, e Gianni Vancini, solista jazz.

Stefano Marchetti