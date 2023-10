Musica dal vivo e film sulla follia: "Tanti giovani protagonisti nel nuovo cartellone della Tenda"

Al via la stagione del teatro La Tenda tra musica, letteratura, cinema e danza: questi i temi su cui si concentra il poliedrico cartellone 2023-2024, con un’attenzione particolare ai concerti dal vivo. Anche quest’anno per il Comune La Tenda rappresenta un luogo di sviluppo della creatività cittadina e punto di riferimento per appuntamenti live di respiro nazionale e internazionale e per numerose associazioni attive in città. Si parte mercoledì 4 ottobre con un appuntamento che indaga il rapporto tra il cinema e la narrazione. Il programa dei primi mesi è stato presentato ieri alla presenza di Andrea Bortolamasi, Assessore alla cultura, e di alcuni dei membri delle associazioni che contribuiscono a costruire il cartellone tra cui il Collettivo SquiLibri, Mutuo soccorso poetico, Revol Wave orchestra, Muse e Ore d’aria. Nel programma spiccano i live rock curati direttamente da Intendiamoci, l’associazione che gestisce la struttura e coordina gli altri soggetti: sono attesi ospiti di caratura nazionale come come Speed Stroke e Storm O, affiancati da band locali tra cui Deep Town diva, The Innocents, Pandorea, La Convalescenza, Not my Grave, le band parte del progetto EncodEr del Centro musica di Modena e la proposta del collettivo Revol Wave orchestra.

Protagonista della programmazione musicale è anche l’11esima edizione della rassegna di jazz e contaminazioni ‘Arts & Jam - jazz e alto alla Tenda’, realizzata dall’associazione Muse. Partecipano alla programmazione l’associazione Outer, con la riconferma della rassegna di musica elettronica ‘Out there’, e Mutuo soccorso poetico, col torneo di poeterà slam ‘PoeTend’, i racconti brevi di ‘Story Slam’ e le serate ‘Concerto poetico’.

Ma anche il cineforum ‘Schermo multilingue’ dal Centro linguistico di ateneo di Unimore che da febbraio 2024 proporrà una serie di pellicole in lingua originale e la rassegna cinematografica ‘Follia e dintorni’, curata dall’associazione Rosa Bianca su filoni legati alla salute mentale e incentrata a novembre sul tema del rispetto. "Ogni anno – commenta l’Assessore Bortolamasi – cresce la rete di collaborazioni con le diverse associazioni del territorio, che rappresentano un enorme patrimonio soprattutto in chiave generazionale".

Il calendario è su www.comune.modena.itlatenda. Per ulteriori informazioni: [email protected] o 059 2034808.