Musica, danza e arti visive ’Energie libere’ alza il sipario "Formiamo i giovani creativi"

di Sofia Silingardi

Dare più opportunità alle nuove generazioni. Coinvolgere i giovani che intendono investire nella loro formazione in ambito creativo, accompagnati e supportati dalle associazioni del territorio, in un percorso di co-progettazione e realizzazione di produzioni artistiche. Questi i principali obiettivi di ‘Energie libere’, il progetto triennale avviato nel 2022 dal Comune, che continua nei prossimi mesi proponendo approfondimenti formativi per creativi under 25 in diversi ambiti culturali: musica, danza, teatro e arti visive. Le iscrizioni alle nuove attività gratuite, coordinate dal Centro Musica, partono oggi (www.comune.modena.itinformagiovani). "Lo sviluppo tra i giovani di competenze in ambito artistico-culturale – spiega Andrea Bortolamasi, assessore alle politiche giovanili – sta particolarmente a cuore all’amministrazione, soprattutto quando si genera un know-how spendibile in ottica lavorativa, favorendo l’emancipazione dei ragazzi. È un ulteriore passo nel percorso intrapreso per rendere Modena una città sempre più attenta a bisogni e necessità delle giovani generazioni". Alla presentazione del progetto erano presenti anche Daina Pignatti (Collettivo Amigdala), Caterina Gambetta (Teatro dei Vini) ed Elisa Balugani (associazione Intendiamoci).

Facilitare l’acquisizione di competenze professionali, anche sui temi ambientali, incentivare percorsi lavorativi e di associazionismo legati alla creatività e alla cultura e sostenere l’autonomia abitativa, così da rendere i giovani ancora più parte della città. Queste le radici in cui nasce ‘Energie libere’, il progetto sviluppato dall’assessorato alle politiche giovanili destinato alle fasce giovanili della popolazione e alle associazioni del territorio per continuare a favorire la partecipazione attiva dei giovani nella comunità, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni nei percorsi di sostenibilità. Le iniziative hanno un valore complessivo di 225mila euro, di cui oltre metà (quasi 128 mila euro) finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. E se nel 2022 le attività di si sono concentrate sui temi della sostenibilità in una serie di azioni messe in campo con la collaborazione dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) e alcune aziende modenesi, quest’anno al centro c’è la formazione. Partiranno infatti tre percorsi formativi per gli under 25 modenesi promossi assieme a quattro realtà locali: Collettivo Amigdala, Teatro dei Venti e le associazioni Ore d’aria e Intendiamoci. I giovani creativi selezionati saranno coinvolti a 360 gradi nelle attività delle associazioni, dalla progettazione artistica alla gestione del budget, e alla fine del percorso è previsto anche un evento di restituzione al territorio. Auspicio dell’Amministrazione, inoltre, è anche la nascita di nuovi gruppi e associazioni giovanili che possano continuare a operare, in seguito, in questo ambito.