Musica e alta formazione, gli ’stati generali’

Tre giorni di convegni, tavole rotonde e concerti per aprire al grande pubblico le porte del mondo dell’Alta formazione artistica e musicale.

Più di cento docenti da tutti i settori (accademie di belle arti, danza e arte drammatica, conservatori e istituti superiori artistici) e da tutto lo stivale saranno ospiti del Conservatorio Vecchi-Tonelli per il primo convegno nazionale dell’Associazione docenti di alta formazione artistica e musicale, in programma da domani a domenica negli spazi di via Goldoni 10, a Modena: "Un primo passo per mostrare concretamente l’alto livello esistente in questo tipo di formazione", commenta Marina Bondi, presidente del Vecchi-Tonelli.

Un appuntamento che punta a diventare annuale e itinerante: "L’Accademia di belle arti di Napoli ha già mostrato il suo interesse per ospitare la prossima edizione", spiega il musicologo Tarciso Balbo, docente del Vecchi-Tonelli. Il programma della tre giorni conta tre tavole rotonde, due concerti e quasi ottanta interventi volti a dare un quadro il più ampio possibile dei progetti di ricerca artistica e scientifica condotti dall’Afam. Alcuni esempi: domani alle 17 nell’aula 23 del Vecchi-Tonelli Fabrizio Bugani, dal conservatorio di Benevento, parlerà di ‘nuove prospettive nel recupero e valorizzazione della musica per banda di Amilcare Ponchielli’ mentre Vittoria Ecclesia, da Tallin, ci porta le sue ‘metodologie ibride per la ricerca artistica’ (sabato 30 alle 17:30 nell’aula 29). E qui ci scontriamo con il grande paradosso denunciato dagli addetti ai lavori: "Pur erogando titoli di studio equivalenti alle lauree universitarie (l’alta formazione artistica e musicale prevede a sua volta il sistema del ‘tre più due’ anni di studio delle università italiane), facciamo molta fatica ad accedere ai fondi per la ricerca perché il sistema non è studiato per noi", spiega Balbo. Concludendo che "l’attività di ricerca in otto casi su dieci viene svolta dai colleghi a proprie spese".

Le tre tavole rotonde – "organizzate con cura e attenzione per provare a rispondere alle problematiche più attuali del settore", commenta Marina Bondi – sono dedicate a ‘reclutamento, valutazione e programmazione del personale docente nell’Afam’ (domani alle 11 nell’Auditorium Verti del Vecchi-Tonelli), ‘La ricerca nell’Adam: obiettivi comuni, intersezioni, convergenze, cooperazione’ e ‘Patrimonio culturale e Afam: tutela, valorizzazione e formazione’ (sabato al Verti, alle 11 e alle 15).

Infine gli immancabili concerti firmati Vecchi-Tonelli: domani alle 20 all’Auditorium Verti andrà in scena il Modena Trumpet Ensemble, fiore all’occhiello del conservatorio modenese, con un repertorio che spazierà da Monteverdi a Bach; sabato alle 20:30 saranno Beethoven, Cavallini e Brahms i protagonisti portati in scena dal ‘Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte’, alias le studentesse Giovanna Melis, Martina Silva e Martina Di Marco. Tutti gli eventi della tre giorni sono a ingresso libero, per il programma completo chi è interessato può consultare il sito web vecchitonelli.it, dove sono riportati gli appuntamenti nei dettagli.