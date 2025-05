Musica e buon cibo. Tre giorni con il festival di Food Truck & Buskers

Per Bomporto si annunciano tre giorni di gusto e spettacolo in arrivo con la prima edizione del Food Truck & Buskers Festival. Da oggi a domenica, infatti, piazza Matteotti si trasformerà in un villaggio di street food e arena per musica e performance live, che trasformeranno la cittadina nella capitale modenese delle prelibatezze culinarie e del divertimento. Per tre giorni, la piazza diventerà il centro pulsante del paese grazie a questo appuntamento rivolto a chi ama il buon cibo e le atmosfere vivaci.

Oltre alla gastronomia, il festival offrirà spettacoli di artisti di strada, concerti e dj set per creare un’atmosfera leggera e adatta a tutta la famiglia. Il festival prenderà il via oggi nel tardo pomeriggio, quando dalle 18 fino a mezzanotte la piazza si riempirà di profumi, colori e note musicali.

Al. Gr.