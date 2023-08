Musica e buon vino Ecco ’Calici di stelle’

Torna a Castelvetro per il tradizionale appuntamento estivo con ’Calici di Stelle’, in programma per la serata di giovedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti. La manifestazione, promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino e organizzata localmente - per il ventesimo anno - dal Comune in collaborazione con il Consorzio Castelvetro di Modena, vedrà il consueto mix di degustazioni di vino, assaggi di prodotti tipici, musica dal vivo e osservazioni astronomiche.