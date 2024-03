Musica e cinema alla Tenda. Riflettori su ’Ora d’aria Festival’. Omaggio all’associazione Friction

Si apre domani con il film del regista inglese Ken Loach "Sorry we missed you", proiettato in lingua originale, la nuova settimana alla Tenda di viale Monte Kosica. Venerdì 8 marzo la programmazione prosegue con l’incontro con il fumettista e disegnatore Otto Gabos, mentre nel fine settimana torna "Ore d’aria Festival" con la festa dedicata all’associazione Friction e la performance finale del laboratorio di danza contemporanea UrbanLab.

Domani sera, alle 20.30, nuovo appuntamento con la rassegna di cineforum curata dal dipartimento di Studi linguistici e culturali di UniMoRe in collaborazione con l’associazione Rosa Bianca. Sullo schermo, in lingua originale con sottotitoli in italiano, "Sorry we missed you", film di Ken Loach del 2019, che racconta della famiglia formata da Rick, Abby e dai loro due figli e del loro tentativo di realizzare il sogno di acquistare una casa vendendo l’auto di famiglia e acquistando un furgone con il quale Rick possa diventare un trasportatore freelance.

Venerdì 8 marzo, alle 18, è in programma l’incontro con il disegnatore e fumettista Otto Garbon, autore del volume illustrato "Francisco Goya. La tentazione dell’abisso" (edito da 24Ore Cultura nella collana Comics) nel quale l’autore parla in prima persona con l’artista vissuto tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento, uno dei maggiori pittori spagnoli e pioniere dell’arte moderna. L’incontro, guidato da Stefano Ascari, fa parte della rassegna "Dialogo con l’autore" promossa dall’associazione L’Asino che vola.

Nel fine settimana, sabato 9 e domenica 10 marzo, è di scena "Ore d’aria festival", il festival diffuso promosso dall’omonima associazione che si apre alle 19 di sabato con l’evento "Me ne Friction! Storia di un’associazione", omaggio alla storica associazione, a trent’anni dalla sua fondazione, attraverso una mostra intitolata "Condoglianze", presentazioni di libri e cd, musica dal vivo. la serata ricorderà l’associazione nata a Spilamberto nel 1994 che per più di un decennio ha organizzato festival, incontri, mostre, dibattiti, rassegne cinematografiche e tanto altro tra Modena e la sua provincia, coinvolgendo, spesso molto prima del loro successo nazionale, artisti come Cesare Cremonini, Manuel Agnelli, Banda Bassotti, Tiromancino, Luca Carboni, Elio e le Storie tese, Modena city ramblers, Cristina Donà, Subsonica e tantissimi altri. Alle 21, con la conduzione della speaker radiofonica Lara Mammi, inizia lo spettacolo: da Fabrizio Tavernelli che presenta il suo ultimo libro ai Diathriba che raccontano i loro trent’anni di carriera al racconto di "Fresh, storia di Cento concerti". Grande spazio sarà dato alla musica dal vivo con una resident band composta dai migliori musicisti del territorio che affiancherà i tanti ospiti da Wilko dei Rats a Giancarlo Frigieri, Fabrizio Tavernelli, Andrea Franchi, Na Isna ed Enrico Mescoli. In scaletta canzoni che hanno costellato la storia di Friction. Domenica 10 marzo alle 21, sempre all’interno di “Ore d’aria festival” sarà la volta di "I’m Falling! Am I?", performance finale del laboratorio di danza UrbanLab.