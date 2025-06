Musica e cinema per l’estate di Castelnuovo

Incontri con gli autori e tanta musica dal vivo ma anche tante iniziative dedicate ai bambini e un grande ritorno per Castelnuovo Rangone: il cinema all’aperto. Tutto questo è ‘Estate Bene’, che con i suoi appuntamenti animerà l’estate castelnuovese da questa settimana fino a settembre. La prima iniziativa sarà venerdì 6 giugno al Circolo Auser di Parco Grizzaga, a Montale, con il concerto di voce e chitarra Alma de Espana. Agli spettacoli tradizionali, si affiancheranno poi il rock di Note al Lennon e il Neil Young Day, che "porterà musicisti nazionali e internazionali in città con le loro interpretazioni delle leggende della musica e pezzi originali", racconta Gian Paolo Corradini, organizzatore dei Neil Young Days. I concerti che movimenteranno le serate (nella foto i DaDa Duo, che suoneranno martedì 27) saranno gratuiti, così come le proiezioni del nuovo cinema all’aperto, che sorgerà in piazza Edmondo Berselli. "Un grande ritorno per la città, in una piazza moderna nata dalle ceneri del vecchio cinema Verdi, demolito nel 2019. Ogni martedì di luglio ci sarà una proiezione alle 21.30 aperta a tutti e la prima sarà ‘Fantozzi’, per celebrare i 50 anni dall’uscita di questo capolavoro", chiosa l’assessore alla comunicazione, cultura e volontariato Stefano Solignani. Proprio di Berselli, noto giornalista e scrittore, sarà il libro che verrà ristampato e presentato al pubblico martedì 10 giugno alle 21 ‘Venerati Maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d’Italia’: interverranno Luca Bottura, Ermanno Cavazzoni e Andrea Quarantone, con lettura di alcuni brani da parte di Gioele Dix.

Come gli anni scorsi sarà dato ampio spazio a attività dedicate alle famiglie, come gli spettacoli di burattini al parco Grizzaga, le letture alla biblioteca Sepulveda e attività più fisiche: yoga, pilates e le ‘Camminate del maialino’. "Castelnuovo conferma la sua apertura verso la musica, l’arte e il voler vivere bene questa stagione, ed è stato l’hub ideale per un progetto che prosegue da decenni", commenta Antonio Boschi. "Quando anni fa – prosegue – si svilupparono le prime collaborazioni e nacquero i primi progetti che diventeranno i Neil Young Days, dovendo scegliere una location ci venne proposto di lavorare in Emilia, così si sarebbe anche mangiato bene. Qui impegno e passione si intersecano con la buona cucina". Castelnuovo e Montale anche quest’anno – ma in una nuova location – confermano il loro legame con Modena: il 6, 21 e 27 agosto le Note al Lennon si sposteranno sul palco che per la prima volta sorgerà in un Largo Sant’Agostino privo di automobili e riempito di iniziative.

Francesco Lolli