Musica e nuove comunicazioni nei progetti per "Youth Officina"

Presentati, ieri presso il Temple di Sassuolo, i sette progetti finanziati tramite il bando ‘Giovani Attiv-Azioni. Youth Officina’ promosso dall’Unione dei Comuni del distretto ceramico grazie al finanziamento regionale ‘Geco13’ che ha messo a disposizione dell’Unione la somma di 25mila euro. L’incontro ha visto i giovani che hanno aderito al bando elaborando i progetti ritrovarsi per condividerli tra di loro e fare sintesi di quanto proposto da questi gruppi che sono non solo espressione dell’associazionismo e del volontariato, ma più spesso gruppi informali formati da giovani che abitano nel distretto e alla logica del ‘non c’è mai niente da fare’ non ci stanno.

Quindici i gruppi che hanno partecipato, mentre i progetti presentati spaziavano in più campi, fissando una serie di obiettivi cui i partecipanti all’iniziativa promossa dall’Unione si dedicheranno nei prossimi mesi. Il gruppo denominato ‘Nea Quotidiano’ ad esempio si propone di lavorare per ‘ammodernare la comunicazione nel distretto ceramico’ attraverso il contributo di collaboratori under 25, mentre i progetti ‘San Frollenzo 7’ e ‘Urban Festival’ prevedono l’organizzazione di iniziative musicali rispettivamente ad agosto in quel di Frassionoro e a maggio a Spezzano.

Altri progetti approvati quello di ‘Moninga’, gruppo già attivo a Formigine e quello di ‘Le radici e le ali’ promosso dal ‘Gruppo Giovani dell’Appennino’, il ‘Parkyouz’ che promuoverà il parkour tra Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo e ‘Ritual’, che vedrà il gruppo ‘Blue Velvet Group’ organizzare una tre giorni dedicata alla musica elettronica, in programma tra giugno e luglio, a Prignano.