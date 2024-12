Musica e nuove tecnologie, Aldo Sisillo tra i personaggi dell’anno

Il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale Pavarotti Freni, è stato nominato fra i personaggi dell’anno dalla rivista musicale "Classic Voice": il suo nome appare già sulla copertina nel numero di dicembre, su cui campeggia la foto di Kirill Petrenko, direttore dei Berliner. "Classic Voice" ha assegnato il riconoscimento a coloro che, in campo musicale, hanno saputo introdurre "divulgazione, proposte e idee" e la scelta è caduta su Aldo Sisillo per la lungimiranza con cui, già più di dieci anni fa, ha saputo abbracciare la sfida dello streaming e delle nuove tecnologie. "L’opera è il prodotto culturale più delicato e vulnerabile nel rapido susseguirsi di tecnologie che abbattono i tempi di percezione e di reazione – si legge nell’articolo –. Aldo Sisillo e il Comunale di Modena hanno rinvenuto nella comunicazione in video un’opportunità irrinunciabile per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo". "È un riconoscimento molto significativo che ci è giunto inatteso e ci fa ancor più piacere", ammette il direttore Sisillo. Già dal 2013 il teatro Comunale ha avviato una collaborazione con il Centro di e-learning Edunova dell’Università di Modena e Reggio, diretto da Tommaso Minerva, che ha portato alla nascita del corso di comunicazione in video, sostenuto da Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia Romagna: vengono formati operatori specializzati nella regia e nella ripresa di opere, concerti e spettacoli dal vivo. Nel 2019 è poi stato lanciato il progetto Operastreaming che porta in tutto il mondo le opere prodotte nei teatri della nostra regione, intrecciando la lirica con le bellezze storico artistiche e anche enogastronomiche della nostra regione. "Quando è arrivato il Covid e i teatri sono stati costretti a chiudere, noi eravamo già attrezzati e abbiamo continuato a offrire contenuti di qualità", aggiunge Sisillo.

Stefano Marchetti