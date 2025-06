Musica e parole alla Palazzina Ducale

Nell’ambito dei Concerti in Palazzina, promossi da Confindustria Ceramica presso la Palazzina Ducale della Casiglia di via Monte Santo, stasera alle 21,15 va in scena ‘Italiani: donne e uomini che fecero l’Italia’. Sul palco, tra musica e parole, un racconto a due voci cui danno spessore le canzoni di Marco Dieci e la narrazione di Leo Turrini. Il musicista e il giornalista e scrittore racconteranno le figure che hanno contributo a forgiare la nostra identità collettiva, seppure in campi distinti e distanti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, apertura cancelli alle 20,30. La rassegna è patrocinata dal Comune di Sassuolo.