Musica e satira. Parte il viaggio nel Medioevo

di Stefano Marchetti

Ormai archiviata l’estate, la domenica ci riporta il piacere di assistere a concerti di grande pregio, in città e in provincia. Tre gli appuntamenti che segnaliamo, tutti nel pomeriggio di oggi. Partiamo dal ritrovato teatro Arena di Modena (viale Tassoni) che alle 16 ospiterà una nuova tappa del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" con una proposta curiosa, "Fauvel: un musical del ‘300". La satira corrosiva del "Roman de Fauvel", capolavoro del Medioevo, denunciava la corruzione e gli abusi del potere incarnati in Fauvel, un cavallo antropomorfo simbolo dei vizi dell’epoca che assomigliano tanto a quelli di oggi. In una combinazione di poesia, musica e arti visive, quest’opera rappresenta una sorta di fotografia del panorama musicale medievale: la si ascolterà nell’esecuzione dell’ Ensemble Simonetta, fondato e diretto da Claudia Caffagni, esperta internazionale di musica medievale, e composto da giovani musicisti provenienti da diverse parti del mondo.

Viaggerà lungo i percorsi della musica antica anche l’evento della rassegna ArmoniosaMente che, prima di passare il testimone al Modena Organ Festival, ci attende oggi dalle 17.30 al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Stuffione di Ravarino che custodisce un prezioso organo Colonna del 1655 restaurato da Paolo Tollari, uno strumento di rara bellezza e purezza sonora. L’evento verrà aperto da una visita guidata alla chiesa, tenuta dal professor Giorgio Fava: seguirà il concerto con l’organista Maurizio Maffezzoli e il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi. Dalle composizioni seicentesche dello spagnolo Francisco Correa de Arauxo e del portoghese Francisco Pedro de Araujo si approderà a brani quasi coevi di Alessandro Grandi o Gregorio Strozzi , fino alla Sonata per l’Elevatione di Nicolò Moretti (1764 – 1821).

Tornando a Modena, sempre oggi alle 17 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2 si aprirà la programmazione autunnale degli Amici della Musica con il progetto "Attorno ad Eichendorff" che vedrà alla ribalta il pianista Gabrio Taglietti e il soprano Erika Tanaka. L’evento sarà incentrato sulla figura del poeta tedesco ottocentesco Joseph von Eichendorff, le cui poesie sono divenute Lieder di grandi compositori come Schumann, Brahms, Wolf e Strauss: il concerto accosterà quindi opere ‘storiche’ a composizioni recenti di Wilhelm Killmayer e dello stesso maestro Taglietti.