Musica e spettacoli, c’è San Rocco

Tutto è pronto per la Fiera di san Rocco, che si svolgerà a Spezzano da sabato a mercoledì 16 agosto. Cinque giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento con una serata conclusiva speciale, sabato 2 settembre, dedicata ai Pink Floyd, in collaborazione con il Fiorano Cacio. La Fiera sarà inaugurata, sabato, dalla serata tributo a Vasco Rossi, con la band ’Non siamo mica gli Americani’ dalle ore 21.30. Domenica 13 alle 20 presentazione del libro ’Io vivo di inizi’ della spezzanese Nicoletta Magnani e, dalle 21.30, il varietà ’Amarcord’ condotto da Luigi Giuliani, con video e foto della Spezzano che fu. Ospiti della serata i Dam Acoustic Trio, il comico Maurizio Marinelli e il cabarettista ipnotizzatore Borsalino. Lunedì 14 agosto, alle 21 Andrea Barbi presenta Riky Portera in concerto, storico chitarrista di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio. Martedì 15 agosto, dalle 21.30, torna ’Andam a Vegg’: sul palco, insieme ai padroni di casa, con Giuliana Cuoghi, Donato Gualmini, Vincenzo Ingrami e Luigi Giuliani, il cantante Matteo Macchioni, l’attore comico Andrea Ferrari e Chico Laurenza. Mercoledì 16 agosto ’Little Tony family’.