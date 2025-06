Musica e sport con lo Slide Festival

Castelfranco Emilia si prepara ad accogliere una nuova edizione dello Slide Festival, in programma da giovedì 12 a domenica 15 giugno. Quattro giorni di musica, sport e socialità organizzati dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’associazione Slide Down Week, composta da numerosi giovani del territorio che, anno dopo anno, contribuiscono a rendere questo evento un punto di riferimento inserito all’interno del programma estivo di Castelfranco Emilia. Al parco Ca’ Ranuzza di Castelfranco Emilia è previsto un ricco calendario di iniziative: calcetto saponato, street food, zone relax e un’importante programmazione musicale con ospiti di fama nazionale e internazionale.

