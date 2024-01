Musica e virtuosismi sui pattini. Tutto pronto per il GalAppennino

FANANO

Ultimi ritocchi preparativi, e poi sarà di nuovo GalAppennino, la manifestazione di pattinaggio artistico su ghiaccio e musica d’autore più importante degli Appennini, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati al PalaGhiaccio di Fanano il 5 gennaio prossimo: sarà l’americano Jason Brown, pattinatore trentunenne che ormai da alcuni anni è sulla cresta dell’onda, la star dell’evento, che porta a Fanano anche alcuni tra i migliori pattinatori italiani, e la grande novità del pattinaggio sincronizzato, disciplina relativamente giovane e decisamente spettacolare in cui sedici atlete si esibiscono unendo alla difficoltà tecnica una perfetta sincronia per dar vita a coreografie particolarmente scenografiche. Jason Brown è sicuramente un personaggio di altissimo livello nel panorama del pattinaggio internazionale, che nel suo palmarès può vantare sei vittorie nelle gare ISU, International Skating, di Grand Prix, un titolo nazionale e un bronzo conquistato alle Olimpiadi di Sochi, oltre che un brillante quinto posto ai recenti Mondiali che si sono tenuti in Giappone. Con sui ci sarà il giovane e talentuoso Nikolaj Memola che nei giorni scorsi, a Pinerolo, si è laureato campione italiano assoluto, mentre al femminile, spazio a Anna Pezzetta, atleta di soli 16 anni, che si è messa in luce ottenendo eccellenti risultati sia a livello nazionale, e a Amanda Ghezzo, già campionessa d’Italia Junior a soli 11 anni: tra le coppie ci saranno Anna Valesi e Manuel Piazza, mentre nella danza Lavinia Casteller scenderà in pista con Vladislav Kasinskij. Come da tradizione, anche quest’anno le evoluzioni sul ghiaccio saranno accompagnate dall’esibizione dal vivo di un’artista di fama che per l’edizione del 2024 sarà la brava cantautrice salentina Dolcenera: infine, a dare spettacolo sul ghiaccio di Fanano saranno anche gli atleti della locale Polisportiva, le cui allenatrici, con la consueta passione e per la gioia delle famiglie dei pattinatori in erba, stanno lavorando ai costumi e alle coreografie.

m.c.