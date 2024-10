’Musica familiare’, note per bimbi e ragazzi

Anche quest’anno il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ si rivolge anche ai più piccoli, ai ragazzi fino ai 12 anni, accompagnati dai loro genitori. Prenderà infatti il via domattina la rassegna ’Musica familiare’ che (in collaborazione con l’Istituto comprensivo 9 Cittadella) propone speciali appuntamenti per incuriosire anche i ragazzi alle bellezze della musica: "Nelle scorse edizioni è stato un grande successo, e abbiamo visto bimbi davvero incantati da questi momenti di gioia musicale, come un viaggio sonoro", spiega il direttore artistico Enrico Bellei. Il concerto per i ragazzi (della durata di circa 45 minuti) propone una selezione di madrigali e brani strumentali, offrendo un’opportunità unica di avvicinarsi alle sonorità antiche.

Del primo appuntamento saranno protagonisti gli stessi interpreti che poi al pomeriggio terranno il concerto ‘per i grandi’, i tenori Raffaele Giordani e Roberto Rilievi, fra gli interpreti più apprezzati del repertorio rinascimentale e barocco, con l’Ensemble Cremona Antiqua. ’Tenori a confronto’ si intitola l’evento per i ragazzi, domattina alle 10.30 al teatro San Carlo. Alle 17.30, poi, sempre al San Carlo, i musicisti presenteranno il concerto ’À doi tenori’, con musiche di Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Rovetta e Giovanni G. Kapsberger.

Il programma esplora le più belle pagine madrigalistiche scritte per due voci, tutte rigorosamente in chiave di tenore: tra i brani in programma, capolavori come ’Ardo e scoprir’ e ’Se vittorie sì belle’ di Monteverdi, che rappresentano l’apice del madrigalismo monteverdiano, e ’Deh, vien da me pastorella’ di Frescobaldi, che introduce una dimensione pastorale. Il concerto si conclude con celebri brani come ’Zefiro torna’ e ’Mentre vaga Angioletta’, esempi della maturità stilistica di Monteverdi.

In foto: i due tenori Raffaele Giordani e Roberto Rilievi

s.m.