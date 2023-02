Musica, il prof Marcolini ambasciatore ad Atene

Dal Comune più alto dell’Appennino modenese alla culla della democrazia e della civiltà occidentale, per una lectio sul cantautorato italiano. Marco Marcolini, direttore artistico della scuola di musica di Frassinoro, ha incontrato ad Atene gli alunni e gli insegnanti delle elementari e delle medie della scuola statale italiana (alle dirette dipendenze della nostra ambasciata e l’unica in tutta la Grecia).

La lezione ha suscitato grande partecipazione e interesse tra i ragazzi. "Il professor Marcolini – ha sottolineato con entusiasmo il preside Emilio Luzi – ha coinvolto i nostri alunni improvvisando anche, insieme a loro, piccoli intermezzi musicali al pianoforte e alla chitarra".

Marcolini, prima di dare inizio alla lezione-performance, ha voluto porgere i saluti del sindaco di Frassinoro a tutto il personale dell’istituto scolastico e ha consegnato al dirigente il gagliardetto del Comune. "Allievi super", ha detto il professore di Frassinoro, "ma soprattutto davvero egregiamente preparati".

Marco Marcolini negli anni è riuscito a portare in montagna importanti musicisti della scena rock italiana.

Tre anni fa, in particolare, si è distinto per aver presentato un suo brano inedito su London One Radio, la radio ufficiale italiana più ascoltata a Londra e nel Regno Unito e per avere partecipato a Sanremo alle selezioni finali del concorso Sanremo New Talent.

Generoso Verrusio