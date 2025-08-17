Sam, un addio pesante

17 ago 2025
STEFANO MARCHETTI
Musica in Appennino. Due giorni di concerti sulle note di Bach e Mozart

La rassegna ArmoniosaMente prevede una full immersion post Ferragosto. Zanasi e Gibellini stasera a Roccamalatina, domani Colasurdo a Sestola. .

Si ascolterà il suono maestoso dell’organo unito alla brillantezza della tromba, con Francesco Gibellini e. Davide Zanasi

Si ascolterà il suono maestoso dell’organo unito alla brillantezza della tromba, con Francesco Gibellini e. Davide Zanasi

Il Ferragosto è ormai alle spalle, ma la musica è regina anche di questa domenica... e del lunedì. La rassegna "ArmoniosaMente" propone infatti una serie di appuntamenti nel nostro Appennino. Dopo il concerto all’alba di oggi a Montetortore, con i flautisti Fulvio Fiorio e Paola Tarabusi, stasera alle 21, nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Roccamalatina, si ascolterà il suono maestoso dell’organo unito alla brillantezza della tromba, con i due musicisti modenesi Davide Zanasi e Francesco Gibellini.

Il programma del concerto attraverserà tre secoli di musica, con pagine di Viviani, J.C.F. Bach, Händel, Moretti, Clarke. Zanasi, organista del Duomo di Modena, vicemaestro di cappella e direttore della Schola gregoriana, insegna al Conservatorio di Modena e all’Istituto musicale di Forlì. Gibellini, trombettista apprezzato in contesti orchestrali e cameristici, è membro del Gomalan Brass Quintet e ricercatore sulla storia della tromba: insegna tromba al Conservatorio di Palermo. L’appuntamento musicale sarà preceduto alle 19.45 da una visita guidata alla chiesa e alla mostra allestita in canonica, a cura della parrocchia.

"ArmoniosaMente" farà poi tappa domani sera alle 21 in chiesa a Castellaro di Sestola, dove l’organista Alessio Colasurdo terrà un concerto con pagine anche di Mozart (con una trascrizione di "Eine kleine Nachtmusik"), Frescobaldi, Zipoli, Bach e Moretti.

L’esecuzione sarà affidata al prezioso organo settecentesco della chiesa, custodito in un’elegante cassa e cantoria finemente intagliate e dorate, autentico gioiello d’arte e artigianato che arricchirà l’esperienza d’ascolto. Compositore e solista, Colasurdo si è diplomato al Conservatorio di Campobasso (dove oggi è docente) e si è quindi trasferito a Ginevra per perfezionarsi nella classe del maestro Alessio Corti alla prestigiosa Haute École de Musique. Vincitori di numerosi premi e riconoscimenti, ricopre anche l’incarico di organista titolare della Cattedrale di Campobasso. Tutti i concerti di "ArmoniosaMente" sono a ingresso gratuito.

