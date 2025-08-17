Musica in Appennino. Due giorni di concerti sulle note di Bach e Mozart

Il Ferragosto è ormai alle spalle, ma la musica è regina anche di questa domenica... e del lunedì. La rassegna "ArmoniosaMente" propone infatti una serie di appuntamenti nel nostro Appennino. Dopo il concerto all’alba di oggi a Montetortore, con i flautisti Fulvio Fiorio e Paola Tarabusi, stasera alle 21, nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Roccamalatina, si ascolterà il suono maestoso dell’organo unito alla brillantezza della tromba, con i due musicisti modenesi Davide Zanasi e Francesco Gibellini.

Il programma del concerto attraverserà tre secoli di musica, con pagine di Viviani, J.C.F. Bach, Händel, Moretti, Clarke. Zanasi, organista del Duomo di Modena, vicemaestro di cappella e direttore della Schola gregoriana, insegna al Conservatorio di Modena e all’Istituto musicale di Forlì. Gibellini, trombettista apprezzato in contesti orchestrali e cameristici, è membro del Gomalan Brass Quintet e ricercatore sulla storia della tromba: insegna tromba al Conservatorio di Palermo. L’appuntamento musicale sarà preceduto alle 19.45 da una visita guidata alla chiesa e alla mostra allestita in canonica, a cura della parrocchia.

"ArmoniosaMente" farà poi tappa domani sera alle 21 in chiesa a Castellaro di Sestola, dove l’organista Alessio Colasurdo terrà un concerto con pagine anche di Mozart (con una trascrizione di "Eine kleine Nachtmusik"), Frescobaldi, Zipoli, Bach e Moretti.

L’esecuzione sarà affidata al prezioso organo settecentesco della chiesa, custodito in un’elegante cassa e cantoria finemente intagliate e dorate, autentico gioiello d’arte e artigianato che arricchirà l’esperienza d’ascolto. Compositore e solista, Colasurdo si è diplomato al Conservatorio di Campobasso (dove oggi è docente) e si è quindi trasferito a Ginevra per perfezionarsi nella classe del maestro Alessio Corti alla prestigiosa Haute École de Musique. Vincitori di numerosi premi e riconoscimenti, ricopre anche l’incarico di organista titolare della Cattedrale di Campobasso. Tutti i concerti di "ArmoniosaMente" sono a ingresso gratuito.

