Musica, incontri e gastronomia Torna la Fiera dell’Agricoltura

Sabato, domenica e lunedì prossimi tornerà la tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento di Nonantola, giunta alla sua ventottesima edizione. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione a Studio’s, associazioni, enti, volontari, commercianti e ristoratori, verrà inaugurata sabato alle 18,30 con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo in piazza Alessandrini per il taglio del nastro. Massimo Po, assessore agli eventi, commenta: "La Fiera rappresenta per i nonantolani un momento dell’anno molto importante e sentito, quel momento in cui tutti noi ci diamo appuntamento in piazza sfidando le alte temperature di fine luglio. Tante le novità di questa edizione, innanzitutto la presenza importantissima di Studio’s che ha affiancato l’amministrazione comunale nell’organizzazione di tutti gli eventi dell’estate nonantolana. Anche la locandina si è rinnovata con una nuova veste grafica, l’immagine scelta è quella del dipinto di Giuliana Marconi, premiato nell’ottava edizione dell’estemporanea di pittura En plein air". Per i concerti della Fiera, sabato 29 luglio l’energia dei Disco Club Paradiso scalderà il pubblico più giovane, Alan Sorrenti domenica 30 popolerà la piazza di "figli delle stelle", mentre lunedì 31 si concluderà con il travolgente spettacolo della "pocket orchestra" Bandakadabra. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune.

m.ped.