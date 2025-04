’Musica, Maestro!’: i big. Da Carofiglio a Tognazzi: "Parole e note d’autore"

Storie di donne, uomini e miti, con la musica raccontata e spiegata. E il ritorno dei simpatici picnic - concerto della domenica mattina. Riparte "Musica, Maestro!", il cartellone estivo della Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava (Santa Maria Mugnano), che si dipanerà fra il 15 giugno e il 6 luglio con un ricco carnet di appuntamenti, e tanti big. È la quinta edizione del festival nel parco di Casa Pavarotti che si realizza con il sostegno di Bper Banca e del Gruppo Pelliconi e il patrocinio del Comune di Modena: "Per noi – sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi – questo è un luogo unico che rappresenta anche uno degli spazi di maggior pregio nella valorizzazione del territorio, un biglietto da visita per la città. E lavoreremo anche per migliorare le vie di accesso e le infrastrutture".

La presentazione di "Musica, Maestro!" è iniziata con un pensiero speciale per Papa Francesco: "Sappiamo che lui vedeva la cultura come elemento centrale per la società, e gli esprimiamo tutta la nostra gratitudine", ha esordito Nicoletta Mantovani che poi ha svelato tutti gli appuntamenti di queste giornate speciali. Cinque appuntamenti vedranno alla ribalta grandi protagonisti che porteranno in scena racconti intensi e affascinanti: il 16 giugno Gianrico Carofiglio esplorerà "Il potere delle metafore", poi il 17 giugno Cesare Bocci (con il Duo Saverio Mercadante) ci accompagnerà in un viaggio nella storia di Lucio Dalla, il 1° luglio Gianmarco Tognazzi (con il Trio Mercadante) darà voce a Paul McCartney e ai Beatles, il 2 luglio Gaia De Laurentiis rievocherà Marie Curie attraverso la voce (e la musica) della figlia Eva, concertista, politica e scrittrice, e il 3 luglio Lella Costa narrerà Giovanna d’Arco, "Pulzella, Fanciulla, Allodola" attraverso le musiche di Verdi. Per questi spettacoli, biglietti a prezzi simbolici su Vivaticket.

Per quattro domeniche consecutive si potrà fare colazione nel giardino della Casa museo, ascoltando giovani cantanti d’opera in un programma musicale curato dal maestro Paolo Andreoli: il picnic concerto del 15 giugno sarà dedicato alle romanze di Tosti, quello del 22 alle arie d’opere più amate dal Maestro Pavarotti, il 29 alla canzone napoletana, il 6 luglio alle canzoni pop di big Luciano. E poi tante serate dedicate alla musica e ai giovani interpreti: il 19 giugno la lezione concerto del musicologo Giovanni Bietti su "Pagliacci" di Leoncavallo, capolavoro del verismo e gioiello del repertorio di Pavarotti, il 21 giugno "Il cappello di paglia di Firenze" di Nino Rota presentato da orchestra e solisti del Conservatorio Vecchi Tonelli, il 24 giugno il concerto di Fabio Caon e della band Contesto dedicato alle canzoni italiane più famose nel mondo che vedrà come ospite Francesco Sartori, autore anche di "Con te partirò", successo planetario di Andrea Bocelli. Mercoledì 25 giugno un omaggio ad Antonio Salieri, nel bicentenario della morte, con "Prima la musica e poi le parole", un divertimento musicale in un atto affidato ancora ai giovani musicisti del Vecchi Tonelli, e la sera successiva un viaggio fra le colonne sonore con la neonata Orchestra della Fondazione Pavarotti. E sabato 28 giugno il recital degli studenti della masterclass che il celebre tenore Marcelo Alvarez (che fu un ‘pupillo’ di Pavarotti) tiene all’Accademia di musica di Pinerolo. Per prenotarsi, info@casamuseolucianopavarotti.it E non mancherà anche quest’anno (lunedì 23 giugno alle 19) l’AperInCanto, l’aperitivo in musica al tramonto, con le prelibatezze dello chef Luca Marchini.

Stefano Marchetti