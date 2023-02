Musica nel ricordo di Mirella Freni

Soprano di fama internazionale e maestra di canto fino all’ultimo, Mirella Freni viene ricordata domani, nell’anniversario della sua nascita avvenuta nel 1935, con un pomeriggio musicale in centro a Modena. Alcune delle due principali interpretazioni sarà possibile ascoltarle, tra le 15 e le 19, grazie alla filodiffusione che in via sperimentale è attiva nell’area del sito Unesco tra piazza Grande, piazzetta Torre, piazza XX Settembre, corso Duomo e Sant’Eufemia. Saranno trasmessi i pezzi principali del suo repertorio operistico che l’hanno portata a esibirsi nei più importanti teatri del mondo.