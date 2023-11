Musica per ballare e divertirsi: "Così esportiamo il Techno-Liscio"

Con il concerto di Mirco Mariani e dei suoi Extraliscio inaugura stasera alle 21 la Stagione teatrale 20232024 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’evento si inserisce nel cartellone del progetto ‘Vai Liscio’, un programma di concerti per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco. In questo contesto, la voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani trasporta il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali.

Mirco come nasce il suo rapporto con il liscio?

"Per caso, nel senso che non ho mai suonato nelle balere o nei locali dedicati. Quando, io e il mio gruppo, ci siamo incontrati sei anni fa, ci siamo posti come obiettivo di ‘riportare’ il liscio tra i giovani e, soprattutto, dove non era mai stato, come in Europa e in America. Questo è stato il risultato più grande".

Che accoglienza avete ricevuto?

"Straordinaria! Se in Italia la musica e il concetto del liscio sono un po’ ‘respinti’, all’estero abbiamo incontrato tanto entusiasmo. Dagli orchestranti ho imparato il modo di porsi e abbiamo trovato tante nuove generazioni aperte al divertimento puro e pulito".

Voi pero siete ‘Extraliscio’…

"Infatti, il nostro ‘compito’ è portare il liscio dove non è conosciuto, riproducendolo con suoni e strumenti (anche rari) diversi. La nostra è una particolare visione sulla musica da ballo romagnola".

Suonate anche ‘Romagna mia’?

"Certamente! Abbiamo con noi Mauro Ferrrara che è la voce di ‘Romagna mia’ nel mondo. Abbiamo preso le radici di questa pianta e abbiamo realizzato un innesto, con un po’ di pazzia e mix di melodie".

Un ‘Techno Liscio’…

"Esatto, prendiamo i classici e li suoniamo in versione Techno Liscio. Siamo camaleontici, alla base di tutto c’è la ricerca. Io scrivo le canzoni e gli arrangiamenti, per portare delle novità a livello di suono…con il prossimo anno ci sarà una importante novità".

Può anticipare qualcosa?

"Il liscio è stata un’esplorazione, adesso sento di volere fare prevaler il mio stile sperimentale, anche per evitare il rischio della ripetizione".