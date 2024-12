Musica per l’anima, il piano torna a suonare

"La musica è vita", è inciso nella targa che affianca l’elegante pianoforte verticale collocato nell’area di attesa dal padiglione Scarlini, all’ospedale di Mirandola. "Un pianoforte in ospedale è luce, amore, speranza, gioia, vita, dolcezza, forza, unione, perché la musica unisce anche nei posti e nei momenti in cui puoi sentirti solo", dice Ingrid Baraldi, pianista, musicoterapista e collaboratrice del progetto Ologramma, che ci racconta l’emozionante storia della ‘rinascita’ dello strumento musicale che qualche giorno fa – dopo una puntuale accordatura – è stato nuovamente ‘inaugurato’ per tornare a diffondere bellezza proprio là dove c’è più bisogno di cure.

Il pianoforte antico venne donato all’ospedale di Mirandola dal soprano Paola Occhi che nel 2016 aveva fondato la Nazionale Cantanti Lirici ed è purtroppo venuta a mancare prematuramente tre anni fa. "All’inizio del 2022 mio padre fu ricoverato per un lungo periodo, e io facevo turni di giorno e di notte per assisterlo – racconta Ingrid Baraldi –. Prima di entrare nella sua stanza, mi sedevo al pianoforte, suonavo e trovavo le forze per tornare ad accudirlo. E spesso anche i medici e gli infermieri mi confidavano che la musica li aiutava ad affrontare le giornate in modo diverso. Per me era come sentire l’amore di Paola Occhi ogni volta, nel donare la possibilità di ascoltare musica in quel luogo dove anche lei ha passato un lungo periodo".

Ma il pianoforte aveva bisogno di accordatura e nei mesi scorsi è partita una cordata di solidarietà. "Ho trovato subito l’appoggio di Ernestina, la mamma di Paola, di Luana Occhi e di dipendenti dell’ospedale, in primis Cecilia Zanini della Radiologia, che mi hanno sostenuto in questo progetto. L’Azienda sanitaria e la direzione dell’ospedale ci hanno dato la loro disponibilità – aggiunge Ingrid –. Sentivo che il pianoforte aveva bisogno di ritrovare la sua dignità, perché il suo scopo era diffondere musica e amore". A contribuire alla rinascita del pianoforte si sono uniti Giancarla Gozzi, Sergio Penitenti, Lucia Bergamini, Emanuela Ragazzi, Alessandro Ferrari, Adriano Prandini, Genoeffa De Blasio, Colori Pignatti, la Consulta del Volontariato e l’Amo. Un piccolo concerto ha salutato la nuova vita del pianoforte dell’ospedale: alla tastiera, ovviamente, Ingrid Baraldi, alla chitarra il dottor Alessandro Ferrari, primario di Ostetricia e Ginecologia, alla voce Cecilia Zanini. Ora il pianoforte è a disposizione di tutti: "Suonami", recita una targhetta sulla sua cassa armonica. Grazie alla musica si può guardare al futuro con Occhi nuovi.

Stefano Marchetti