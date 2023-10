Musica, perfomance e racconto sonori con "Periferico"

Prende il via oggi il secondo weekend di "Periferico Festival", a cura del Collettivo Amigdala: gli appuntamenti attraverseranno la nuova Diagonale Verde, si immergeranno nelle case private e toccheranno il centro storico. Oggi alle 17 un’azione partecipata con le comunità di OvestLab, centro culturale del Villaggio Artigiano, realizzata con il supporto di Simone Ferrarini, writer e artista del Collettivo FX. Domattina e domenica alle 11, presso Luogo Home Restaurant, spazio adibito al convivio, l’artista interdisciplinare Caterina Moroni parlerà di sessualità con un gruppo di donne anziane in "Mettiti al riparo". Sempre domani e domenica, alle 12 e alle 17, i compositori olandesi e artisti del suono Rob Strijbos e Jeroen Van Rijswijk (che già lo scorso anno avevano realizzato "Signal - On the other side") proporranno "Tempo rubato - Walk with me", una camminata sonora con eventi live da OvestLab lungo la Diagonale fino al cimitero di Aldo Rossi: ogni spettatore, passeggiando con cellulare e cuffie, seguirà le indicazioni di una app e costruirà un personale racconto sonoro. Ancora domani e domenica alle 15, nella sala ex Cappella di Ago (ex ospedale Sant’Agostino), Amigdala presenterà "Kin", una performance che include anche brani originali di Meike Clarelli. Poi arte visiva e performativa a con l’’artista Francesca Grilli in "Sparks" (domani alle 18 alle 19).

