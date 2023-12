Musica Sacra Ottanta coristi per il Natale

di Stefano Marchetti

Il Natale vuole essere un tempo di luce e di gioia, anche in un mondo tormentato da conflitti e insicurezze. E al suo appuntamento musicale per le feste, Modena Musica Sacra ha voluto dare un titolo che invita proprio alla felicità e alla speranza, ’Rejoice greatly’, ovvero ’Gioisci grandemente’. Domani alle 19.30 alla chiesa del Voto, con repliche sabato 16 e domenica 17 alle 18, tutti i cori di Modena Musica Sacra (80 voci) si uniranno al soprano Maria Francesca Rossi e all’orchestra I Musici di Parma, con la direzione del maestro Daniele Bononcini, per un sontuoso abbraccio di note e di canto. Verranno eseguite parti del ’Messiah’ di Haendel e carole della tradizione natalizia. Il concerto (con il sostegno di Banca Generali Private) sarà presentato da Federica Galli.

L’oratorio ’Il Messiah’, con il suo famoso coro ’Hallelujah’, è considerato l’opera più conosciuta e popolare di Handel. Strutturato in tre atti, prevede il coinvolgimento di quattro solisti, un coro e un’orchestra tipica di epoca barocca con archi, legni, trombe e timpani. Nel concerto verrà eseguito esclusivamente qualche estratto dall’opera, "per esprimere la bellezza della musica händeliana, capace di coniugare intimità, gioia e sontuosità, tutti tratti caratteristici della tradizione natalizia occidentale", spiegano i cantori. Nella seconda parte del concerto, verranno eseguiti alcuni brani tradizionali natalizi: "La tradizione dei carols – sottolinea il direttore Bononcini – appartiene fortemente alla nostra cultura, ed essi rappresentano certamente l’espressione musicale più legata al Natale. Sono capaci di creare quell’atmosfera speciale che meglio esprime i valori del Natale cristiano". I concerti sono a ingresso gratuito ma è vivamente consigliata la prenotazione del posto a sedere, inviando una mail a info@modenamusicasacra.it