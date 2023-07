Musica, show e artisti d’eccellenza Così il Jazz torna protagonista a Carpi

Per CarpInjazz, rassegna intrigante di CarpInMusica 2023 – stagione estiva del Teatro Comunale di Carpi –, esordio sfolgorante, stasera dalle 21.30 in Piazzale Re Astolfo affidato a Rita Marcotulli al pianoforte, Furio Di Castri al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Tre maestri sublimi delle sonorità ambrate che propongono l’album "Things".

Progetto che esplora, attualizza e vivifica con nuovi arrangiamenti l’album che Di Castri registrò a Roma nell’aprile del 1985 per la Fonit Cetra. Masterpiece elogiato dalla critica (anche quella più severa e selettiva).

Ne risultò un disco lontano da ogni arido manierismo, raccolta di otto brani dove coesistono temi anche stridenti della vita, in cui si sviluppa una compiutezza grandiosa e profonda, raffinata e impetuosa, tenera e ascensionale.

Un’incisione interpretata da un ottetto che oltre ai tre musicisti di stasera comprendeva Carla Marcotulli, chanteuse, sorella di Rita, Enrico Rava, Flavio Boltro, Maurizio Giammarco, Maurizio Lazzaro e Aldo Romano. Prima donna a ricevere il David di Donatello per il miglior musicista (2011), Rita Marcotulli, considerata una via di mezzo tra Annette Peacok e Carla Bley, aromi "old time" e suoni più tecnici, ballate risolte con un morbido groove, ha proposto set dal vivo che hanno sempre registrato il tutto esaurito.

Di Castri, 32 album come leader e co-leader, miglior contrabbassista italiano nel 2007 (premio Insound), un lungo sodalizio con Paolo Fresu, co-militanze con il meglio del jazz europeo, ha fornito un contributo creativo all’evoluzione dello strumento. Roberto Gatto è uno dei batteristi più versatili e inventivi, capace di passare dal Dixieland al free jazz senza scomporsi.

Gianaldo Traversi