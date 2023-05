Musica, sport, cinema in piazza e animazione in corso Roma

Torna ’La Carpi Estate 2023’, il cui programma generale è stato approvato dalla Giunta, confermando tutte le rassegne della scorsa edizione, organizzate direttamente dal Comune o patrocinate. Centinaia di appuntamenti, da maggio a fine settembre, alcuni ancora in via di definizione, che spazieranno dal cinema allo sport, dal jazz all’animazione, dai giochi per ragazzi alla ’Settimana della chitarra’, in decine di sedi fra centro e frazioni. Commenta Davide Dalle Ave, assessore alla Cultura: "Ci attendiamo una grande affluenza: nel 2022 sono stati circa 100.000 gli spettatori totali, un numero che siamo fiduciosi di poter superare. Segnalo in particolare gli eventi organizzati in corso Roma per valorizzare ulteriormente una parte di città che quest’estate si presenterà con una veste rinnovata e riqualificata. E sottolineo che fra i concerti proposti ci saranno nomi di altissimo livello e richiamo".

Fra le date già sicure appunto i concerti di ’Carpinjazz’ e ’Mundus’ in piazzale Re Astolfo: tra i big attesi, il Kenny Barron Trio (13 luglio) e la cantante e attrice tedesca Ute Lemper (29 giugno), oltre a Paolo Jannacci.

Il calendario generale degli appuntamenti estivi sarà aperto da ’La CarpiEstateSport 2023’ (Parco delle Rimembranze dal 24 maggio al 30 giugno), seguito da ’Coccobello’ (chiostro di San Rocco, dal 28 maggio all’11 giugno). In giugno, prenderanno poi il via, tra i tanti eventi, ’Concentrico’ (dal 9 al 18 giugno) e la storica rassegna cinematografica ’Tenera è la notte’ (chiostro di S. Rocco, dal 28 giugno al 18 agosto); dal 3 giugno e fino a tutto ottobre è prevista animazione in corso Roma, e per quattro mercoledì (dal 28 giugno al 19 luglio) torna in Centro lo ’Shopping sotto le stelle’.

A luglio il già annunciato ’Concertozzo’ di Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa (piazza dei Martiri, domenica 2), il Diodato Summer Tour e la tappa cittadina di ’Radio Bruno Estate’ (l’11).

Ad agosto torna il ’Cinema in piazza’ mentre a settembre la città ospiterà il ’Festivalfilosofia’ (dal 15 al 17), e iniziative quali ’Emilia Food Festival’ (dal 22 al 24), ’CarpinScienza’ (Teatro comunale e scuole dal 20 al 30).

Finirà l’estate ma non la programmazione di iniziative, perché il 30 settembre è prevista la partenza del ’Giro dell’Emilia’, e dal 4 all’8 ottobre la ’Festa del racconto’.