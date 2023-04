"Musica techno fino a tarda ora Il centro così diventa invivibile"

di Vincenzo Malara

Musica techno in centro storico fino alle ore piccole? No, grazie. Puntuale, quando l’estate si avvicina, si ripropone l’annosa, e difficile, convivenza tra i residenti del cuore cittadino e la movida sotto la Ghirlandina. Primo atto di quella che si preannuncia come un’altra stagione ‘di passione’, è stata la festa svoltasi ieri dalle 19.30 in via Taglio a base di musica ad alto volume. L’evento è l’occasione per il comitato del centro storico di rilanciare malumori e riflessioni sull’organizzazione di questi appuntamenti. "Nessuno è contro la movida in generale – spiega Giuliano Zanni, presidente del comitato -. Siamo consapevoli che quando viene la bella stagione il centro diventi teatro di iniziative, quello che piuttosto contestiamo è la gestione di questi appuntamenti. Va bene il limite massimo dei decibel, va bene che dopo mezzanotte la musica viene in teoria spenta, ma non accade quasi mai e per chi abita ‘sopra’ il tam tam continuo diventa alla lunga insopportabile". In particolare, per l’evento techno in via Taglio, gli umori dei residenti sono ‘caldissimi’: "Se è ben vero che il centro storico va mantenuto vivo – il tono di uno dei post pubblicati sulla pagina Facebook del comitato -, è altrettanto vero (o almeno lo dovrebbe) che i residenti hanno qualche diritto. Com’è possibile autorizzare un concerto di musica techno per le strette strade del centro storico dove qualsiasi rumore rimbomba e si amplifica? Se un’iniziativa come questa è così necessaria non si potrebbe utilizzare l’area desolata e deserta del Novi Park, dando così la possibilità agli stessi gestori dei locali del centro di usarla? Certo – prosegue lo sfogo social - il concerto si svolgerà dalle 19:30 e terminerà prima di mezzanotte. Tutto corretto, come da regolamento. Come si può però stare in casa per quattro lunghissime ore quando i vetri delle finestre tremano e nemmeno una televisione con il volume a 90 riesce a coprire il rumore? Come si protegge un anziano o un bambino di 3 mesi o di 5 anni o un cane? Come?". Allargando il discorso a tutta la stagione estiva, Zanni, è chiaro: "Tutto parte da una movida ‘a misura’ anche degli abitanti del quartiere. Non chiediamo di bandire gli eventi notturni, ma di organizzarli nel rispetto di tutti. I residenti non vengono mai, ribadisco mai, chiamati a un confronto". C’è poi il nodo degrado: "Quando il divertimento è ‘fuori controllo’ è normale che poi si crei un problema di sicurezza, che va oltre gli schiamazzi e gli orinatoi a cielo aperto a due passi dai nostri portoni. L’errore – conclude Zanni - è volere creare a tutti i costi un modello di centro storico che contempli feste continue. Invece di riqualificarlo si facilita l’insicurezza".