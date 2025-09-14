Musica Tre concerti lungo cinque secoli

La domenica in musica è ricca di appuntamenti e abbraccia un arco temporale di più di cinque secoli. Oggi alle 16, nella splendida chiesa di San Pietro, si inaugura la 28ª edizione del Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ con l’esecuzione della ’Missa Reveillez Vous’, un’opera di rara bellezza di Guillaume Dufay, il più influente compositore europeo della metà del ‘400. Il suo capolavoro rivive in un’attenta ricostruzione da un minuscolo manoscritto veneziano, e verrà interpretato (insieme ad altri affascinanti brani e laudi dell’epoca) dall’Ensemble Simonetta, diretto da Claudia Caffagni. Vielle, flauti, organetti e percussioni restituiscono un affresco sonoro emozionante e ci fanno riscoprire atmosfere musicali che si credevano perdute. Biglietti da 5 a 15 euro.

Sempre oggi alle 17.30, presso Casa Ciao (ex cinema Cavour), prende il via anche la seconda parte del Festival Modena Contemporanea. ’Memento’ è il titolo dell’intera programmazione e anche del concerto di apertura, che vedrà impegnato l’Ensemble Forma Libera, in formazione di sestetto (con Andrea Vecchiato, flauto, Cosimo Linoci, clarinetto, Davide Moro, violino, Anna Freschi, violoncello, Matteo Montaldi, percussioni, e Luca Benatti, pianoforte e la direzione di Mimma Campanale) in un percorso che inizierà con la celebrazione dei maestri, come Pierre Boulez, padre dello strutturalismo e chiave di volta del pensiero musicale del secondo ‘900, e Georg Friedrich Haas, compositore austriaco tra i più influenti degli ultimi anni, e dai brani cameristici si estenderà a momenti solistici come ’time changes the memory of things’ di Maurizio Azzan, per pianoforte preparato, o ’Epistrophe’, brano per flauto della compositrice rumena Doina Rota. Il concerto includerà la prima esecuzione di un brano commissionato dal festival a Pasquale Punzo che qui prosegue e amplia il ciclo strumentale ’Scenari’. Biglietti da 5 e 10 euro.

E sempre oggi alle 18, all’auditorium della Corale Rossini in via Borri 30, la rassegna ’Vox Mutinae’ dell’associazione Actea renderà omaggio al grande Nicolai Ghiaurov, nell’anniversario della nascita, con un recital di tre bassi, Vittorio de Campo, vincitore del primo premio dell’edizione 2023 del concorso Internazionale di canto lirico Nicolai Ghiaurov, Gabriele Valsecchi, vincitore del premio Ghiaurov 2024, e Alessandro Ceccarini, artista di consolidata carriera. I brani da Verdi a Puccini, Donizetti, Rossini, Bellini e altri grandi compositori. I tre artisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Saltini direttore della Corale Rossini di Modena. Ingresso libero.